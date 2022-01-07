【新冠肺炎】衞生防護中心匯報3宗新型冠狀病毒初步陽性個案

▲ 跑馬地毓秀街1-9號被列作受限制區域。(陳永康攝)

衞生署衞生防護中心今日(7日)匯報3宗新型冠狀病毒初步陽性檢測個案，相關居所已作出限制與檢測宣告。



第一宗個案涉及一名53歲女病人，居於何文田何文田山道13號仁禮花園B座，於香港電台工作，近期沒有外遊。她於1月3日晚上曾到灣仔港灣道28號灣景中心大廈1樓10號鋪Reserva Ibérica Tapas Bar & Restaurant餐廳出席一個聚會。中心調查顯示，個案12838亦曾於同一日約9時半出席該聚會。病人沒有病徵，1月6日採取的樣本檢測結果呈初步陽性，Ct值為35/36。她2021年3月20日、4月24日及12月18日在香港接種3劑科興疫苗。



第二宗個案涉及一名39歲女病人，居於跑馬地毓秀街1-9號毓成大廈，是一名外傭，近期沒有外遊。她與個案12805於1月1日及1月2日均曾到訪北角屈臣道2號海景大廈A座14樓1409-1411室Bethel Fellowship Limited。她1月6日出現咳嗽和流鼻水，同日到社區檢測中心進行檢測，其後她的檢測結果呈初步陽性。她曾於2021年4月19日及5月12日在香港接種2劑復必泰疫苗。



第三宗個案涉及一名58歲女病人，居於灣仔駱克道157-159號利順大樓。她擔任理貨工作，近期沒有外遊。她1月6日出現喉嚨痛及頭痛，1月7日到律敦治醫院求診，同日檢測結果呈初步陽性。她沒有接種新冠疫苗，最後上班日期為1月6日。中心暫未發現她與其他近期檢測陽性個案有密切接觸，正全力追查個案潛伏期內曾到訪的地方，以確認其感染源頭和截斷社區隱形傳播鏈。

政府今晚已將上述病人居住的大廈作出限制與檢測宣告，並會增加於同一大廈居住或工作人士的強制檢測次數。同時，她們於潛伏期到訪的地點亦會納入強制檢測公告。任何於指定期間曾身處上述指明地方內的人士，須在指定日子接受強制檢測。

一文看清「港版健康碼」登記注意事項：https://bit.ly/31pGndZ

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：蘇文軒