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【洪為民群組】食環署正調查灣仔一食肆　懷疑違反防疫規定

社會 23:21 2022/01/07

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灣景中心Reserva Ibérica Tapas Bar & Restaurant。(陳國峰攝)

食物環境衞生署今日（7日）表示，正就灣仔一間食肆日前舉行的宴會活動展開全面調查。

食環署指，本月3日於灣仔一間食肆舉行的宴會活動陸續出現新型冠狀病毒病確診或初步確診個案，多名出席人士需要接受隔離檢疫，活動情況被廣泛報道。由於初步資料顯示可能有違反防疫規定的情況，衞生防護中心已經將個案和相關資料轉介予食環署跟進；署方即時展開全面調查。

調查對象包括食肆負責人、員工和出席該活動的人士，目的是確定是否有人違反法例規定，特別是根據《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）而發出的指示，例如有關掃描「安心出行」場所二維碼、佩戴口罩等規定。涉事食肆持有普通食肆臨時牌照，登記以D類運作模式營運。

一文看清「港版健康碼」登記注意事項：https://bit.ly/31pGndZ

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實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：蘇文軒

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