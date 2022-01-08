【強制檢測】38個處所納強檢公告　包括灣仔區9間食肆

▲ 灣仔灣景中心大廈1樓Reserva Ibérica Tapas Bar & Restaurant納強檢公告。（資料圖片）

政府今日（8日）就強制檢測公告刊憲，共38個指明地方被納入強制檢測公告，當中包括灣仔多間餐廳及街市等，另包括3間學校。

香港灣仔皇后大道東266號律敦治醫院大樓地下心臟科 - 專科門診部

指明期間及時段：2022年1月4日下午2時 至下午3時30分灣

香港九龍牛池灣清水灣道6010地段明愛培立學校 （就讀小學六年級的學生及曾面授該等指明級別學生的指明學校老師）

指明期間及時段：2021年12月25日至2022 年1月7日

香港銅鑼灣維多利亞公園第55屆工展會

指明期間及時段：2022年1月2日下午5時至 下午7時、2022年1月3日 中午12時至下午3時

香港新界馬鞍山西沙路599號銀湖天峰1字樓（部分） 至3字樓PALACE BY THE SEA

指明期間及時段：2021年12月30日下午3時30分至下午6時

香港新界屯門屯喜路2號屯門栢麗廣場2樓217及218號鋪 Kids' Studio Education Centre

指明期間及時段：2022年1月3日下午2時至下午3時

香港新界屯門海榮路22號屯門中央廣場16樓1616室屯門兒童合唱團

指明期間及時段：2022年1月3日下午5時至下午7時

香港灣仔灣仔道218 / 220B 號利昌大廈地下A鋪銘和飯店

指明期間及時段：2022年1月6日中午12時至下午2時

香港灣仔黃泥涌道133號禮頓山社區會堂

指明期間及時段：2022年1月6日上午11時至下午1時

香港炮台山英皇道147-151號1樓肯德基

指明期間及時段：2022年1月1日下午1時至 下午6時

香港柴灣柴灣邨灣畔樓

指明期間及時段：2021年12月31日至2022年1月7日 （曾身處指明場所超過兩小時）

香港柴灣柴灣道238號青年廣場8樓818B和C室香港菁英會

指明期間及時段：2022年1月2日至2022年1月5日 （曾身處指明場所超過一小時）

香港柴灣新翠商場一樓113B 號鋪聖安娜餅屋

指明期間及時段：2022年1月6日中午12時至下午1時

香港九龍紅磡紅磡站閣樓層 HUH R2 號鋪麥當勞

指明期間及時段：2022年1月3日上午11時至下午4時

香港新界沙田山尾街5-13號穗輝工廠大廈9樓948室

指明期間及時段：2022年1月3日下午1時至下午10時

香港鰂魚涌基利路1號鰂魚涌社區綜合大樓地下鰂魚涌社區會堂

指明期間及時段：2022年1月6日上午11時至下午4時

香港新界沙田山尾街18-24號沙田商業中心G樓18號鋪 7-11

指明期間及時段：2022年1月3日下午1時 至下午2時

香港銅鑼灣告士打道311號皇室堡

指明期間及時段：2022年1月2日下午3時 30分至下午6時

香港九龍橫頭磡聯合道198號樂富廣場 UG2 層 U206-U209號鋪海鱻城

指明期間及時段：2022年1月6日中午12時 至下午2時

香港九龍橫頭磡聯合道198號樂富廣場3樓3104號鋪梨滿園韓國料理

指明期間及時段：2022年1月5日下午1時至下午3時

香港灣仔莊士敦道181號大有廣場3樓307號店天頌心美

指明期間及時段：2022年1月4日下午5時至下午7時

香港灣仔港灣道28號灣景中心大廈1樓10號鋪Reserva Ibérica Tapas Bar & Restaurant

指明期間及時段：2022年1月3日下午5時至下午9時

香港灣仔軒尼詩道23-29號東亞樓1樓星巴克

指明期間及時段：2022年1月2日下午6時至下午8時

香港灣仔皇后大道東213號胡忠大廈2樓01鋪之餐廳B大快活

指明期間及時段：2022年1月5日下午3時至下午4時

香港灣仔灣仔道59-63號地下A鋪嘗樂

指明期間及時段：2021年12月27日上午9時至上午10時、2022年1月2日上午9時至上午10時

香港銅鑼灣東院道2號聖保祿醫院B座地庫1樓、1樓及2樓

指明期間及時段：2022年1月3日上午10時 至中午12時

香港灣仔皇后大道東282號鄧肇堅醫院4樓物理治療部

指明期間及時段：2022年1月6日下午1時 30分至下午2時30分

香港灣仔皇后大道東258號灣仔街市

指明期間及時段：2021年12月27日上午9時30分至上午11時 、2021年12月30日上午11時30分至下午1時 、2021年12月31日下午4時至下午5時、2022年1月4日上午8時至上午9時

香港灣仔軒尼詩道38-44號地下及閣樓如意冰室私房菜

指明期間及時段：2021年12月30日上午9時至上午11時、2022年1月3日上午9時至上午11時

香港灣仔天樂里3-5A號僑康大廈地下C鋪開餐

指明期間及時段：2022年1月1日上午9時至上午11時

香港九龍觀塘開源道63號福昌大廈地下A11號鋪光榮冰室

指明期間及時段：2021年12月31日上午8 時至上午10時

香港灣仔軒尼詩道225號駱克道街市

指明期間及時段：2021年12月29日下午2時至下午4時

香港灣仔安樂里1號利昌大廈地下低層B號鋪番茄師兄

指明期間及時段：2021年12月29日下午1時至下午3時

香港灣仔軒尼詩道117-123號軒尼詩大樓地下A117-119號鋪丹麥冰室

指明期間及時段：2021年12月28日上午7時至上午9時、2021年12月29日上午7時至上午9時

香港黃竹坑業興街11號南匯廣場A座21樓大昌華嘉香港

指明期間及時段：2022年1月3日下午2時至下午6時

香港新界將軍澳常寧路10號安寧花園6座

指明期間及時段：2022年1月2日至2022年1月7日 （曾身處指明場所超過兩小時）

香港新界馬鞍山耀安邨耀和樓2樓4-9號循理會白普理循理幼兒學校

指明期間及時段：2021年12月25日至2022年1月7日

香港新界屯門安定邨定康樓地下順德聯誼總會屯門梁李秀娛幼稚園

指明期間及時段：2022年1月4日上午8時 至中午12時 （曾身處指明場所超過一小時）

香港銅鑼灣信德街 1–7號美蘭閣（不包括位於美蘭閣地下的店鋪）

指明期間及時段：2021年12月15日至2022年1月7日 （曾身處指明場所超過兩小時）

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記者：郭詩詩