【望月樓群組】望月樓22名員工於竹篙灣隔離　全員6次檢測呈陰性盼盡快重開餐廳

▲ 望月樓發文指，包括不用隔離的員工，全員47人已經先後接受六次檢測並呈陰性，盼盡快重開餐廳。

本港現新冠變種病毒Omicron社區傳播，有國泰機組人員確診，其中一人光顧九龍塘又一城望月樓造成本地傳播，多名食客受感染，而望月樓職員及家人均被送往竹篙灣隔離營檢疫21日。昨日（7日）望月樓發文指，包括不用隔離的員工，全員47人已經先後接受六次檢測並呈陰性。他們表示餐廳硬件及軟件已準備好，希望可以盡快獲衛生防疫中心批准，重開望月樓。

最新影片：

望月樓職員昨日（7日）在其facebook專頁發文表示，22名現身處竹篙灣隔離檢疫中心的員工，以及其餘不需隔離共25名望月樓員工，已先後接受六次核酸檢測，六次報告均顯示為陰性。他們列出檢測日期及結果：

30/12/2021 第一次政府檢測 - 全員呈陰性

31/12/2021 第二次政府認可檢測機構

柏立自費檢測- 全員呈陰性

柏立自費檢測- 全員呈陰性 1/1/2022 第三次政府檢測 - 全員呈陰性

3/1/2022 第四次政府檢測 - 全員呈陰性

5/1/2022 第五次政府檢測 - 全員呈陰性

7/1/2022 已進行第六次政府檢測

他們表示，除了全員六次檢測呈陰性，餐廳已做好衛生措施，盼早日重開。望月樓指，餐廳本身所有衞生配套已獲袁國勇醫生認可，全場亦由政府認可之清潔消毒公司協助下，進行了三次徹底長效消毒及清潔 。

我們無論軟件抑或硬件都已經準備就緒，隨時都可以再次投入服務。雖然現在只可做午市，但都希望盡快可獲得衛生防疫中心的確定，重開望月樓。

至今天（8日）為止，被送往竹篙灣檢疫的職員已隔離了10天。較早前有職員以署名「竹篙灣隔離營被選中的22人」曾撰文怒斥被人所累，質問「點解國泰嘅人為錯失，要我哋去埋單？」職員指，餐廳員工已依足防疫指引接種疫苗及使用安心出行，但因其他人為錯失導至職員及家人、小朋友要在除夕元旦普天同慶日子被送往隔離。文末道出2022年新年願望，希望盡快完成21日檢疫，回家與家人團聚，盼望月樓可早日重新營業。

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣