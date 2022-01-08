【洪為民群組】鄺美雲否認參加洪為民派對　但離場前曾與主人翁打招呼

▲ 鄺美雲否認參加洪為民派對，但離場前曾與主人翁打招呼。

港區全國人大代表洪為民的百人生日派對掀起政界大浪，除了政界人物，亦有娛樂名人涉及當中。有「鄺美人」之稱的鄺美雲（Cally）當日亦受邀出席，事後接受媒體訪問時表示，自己並無進入會場，只與主人家打聲招呼後便離開。

新冠病毒變種病毒株Omicron流入社區，爆發本地第五波疫情，港區全國人大代表洪為民在疫情底下照原有計劃舉行大型生日派對，怎料出席賓客中有初步確診者，令宴會上過百賓客需要送往竹篙灣檢疫中心隔離。

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▲ （東星圖片）

除了政商界人士，52歲歌手漢洋以及前《東張西望》主持黃穎君亦有在場，另外有傳亞姐出身，後來曾為歌手，近年轉戰政商界的「鄺美人」鄺美雲（Cally）亦受邀成為座上客，但事後接受媒體訪問時，Cally否認自己曾經進入會場。

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Cally接受傳媒電話訪問，多次強調自己沒有進入派對現場，她透露抵達現場後因為見到實在太多人，所以決定調頭就走不參加宴會，但承認派對主人、被安排隔離的洪為民有特地出來跟她打招呼。

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Cally暫時未有收到隔離指令，並表示不方便多就事件作出回應。

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