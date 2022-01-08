  • 19°C
香港時間 : 2022108日 (週六) 11:59
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 叱咤樂壇頒獎典禮 聖誕2021 萬千星輝頒獎禮 靚太安樂窩 王力宏 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 全民造星IV 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【洪為民群組】鄺美雲否認參加洪為民派對　但離場前曾與主人翁打招呼

娛樂 11:23 2022/01/08

分享：

熱門 叱咤樂壇頒獎典禮 聖誕2021 萬千星輝頒獎禮 靚太安樂窩 王力宏 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 全民造星IV 超市大搜查

鄺美雲否認參加洪為民派對，但離場前曾與主人翁打招呼。

港區全國人大代表洪為民的百人生日派對掀起政界大浪，除了政界人物，亦有娛樂名人涉及當中。有「鄺美人」之稱的鄺美雲（Cally）當日亦受邀出席，事後接受媒體訪問時表示，自己並無進入會場，只與主人家打聲招呼後便離開。

新冠病毒變種病毒株Omicron流入社區，爆發本地第五波疫情，港區全國人大代表洪為民在疫情底下照原有計劃舉行大型生日派對，怎料出席賓客中有初步確診者，令宴會上過百賓客需要送往竹篙灣檢疫中心隔離。

【洪為民群組】陳肇始指逾180人參加聚會　80人已送竹篙灣檢疫中心

（東星圖片）

除了政商界人士，52歲歌手漢洋以及前《東張西望》主持黃穎君亦有在場，另外有傳亞姐出身，後來曾為歌手，近年轉戰政商界的「鄺美人」鄺美雲（Cally）亦受邀成為座上客，但事後接受媒體訪問時，Cally否認自己曾經進入會場。

同場加映：《靚太廚房》

Cally接受傳媒電話訪問，多次強調自己沒有進入派對現場，她透露抵達現場後因為見到實在太多人，所以決定調頭就走不參加宴會，但承認派對主人、被安排隔離的洪為民有特地出來跟她打招呼。

【洪為民群組】「一哥」蕭澤頤：短暫逗留聚會後離開　為全港抗疫工作帶來額外負擔致歉

Cally暫時未有收到隔離指令，並表示不方便多就事件作出回應。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【洪為民群組】何君堯稱出席宴會屬正常社交　指與夏寶龍會面前已進行3次檢測
19:11 2022/01/07
【洪為民群組】何君堯稱出席宴會屬正常社交　指與夏寶龍會面前已進行3次檢測
【洪為民群組】許正宇就為抗疫工作帶來額外負擔致歉　稱以後將視防疫為重中之中
22:41 2022/01/07
【洪為民群組】許正宇就為抗疫工作帶來額外負擔致歉　稱以後將視防疫為重中之中
【洪為民群組】約170名出席者都屬密切接觸者　張竹君：同住家人須檢疫4日
17:23 2022/01/07
【洪為民群組】約170名出席者都屬密切接觸者　張竹君：同住家人須檢疫4日
【洪為民群組】廉政專員白韞六發聲明致歉　指個人行為對防疫工作帶來額外負擔
22:11 2022/01/07
【洪為民群組】廉政專員白韞六發聲明致歉　指個人行為對防疫工作帶來額外負擔
【洪為民群組】「一哥」蕭澤頤：短暫逗留聚會後離開　為全港抗疫工作帶來額外負擔致歉
23:29 2022/01/07
【洪為民群組】「一哥」蕭澤頤：短暫逗留聚會後離開　為全港抗疫工作帶來額外負擔致歉

你可能感興趣

【洪為民群組】何君堯稱出席宴會屬正常社交　指與夏寶龍會面前已進行3次檢測
19:11 2022/01/07
【洪為民群組】何君堯稱出席宴會屬正常社交　指與夏寶龍會面前已進行3次檢測
【洪為民群組】許正宇就為抗疫工作帶來額外負擔致歉　稱以後將視防疫為重中之中
22:41 2022/01/07
【洪為民群組】許正宇就為抗疫工作帶來額外負擔致歉　稱以後將視防疫為重中之中
【洪為民群組】約170名出席者都屬密切接觸者　張竹君：同住家人須檢疫4日
17:23 2022/01/07
【洪為民群組】約170名出席者都屬密切接觸者　張竹君：同住家人須檢疫4日
鄺美雲 娛樂人物職業 新冠肺炎 娛樂行業

最高瀏覽

【顏面何存】日本黑幫大哥生殖器增大手術失敗　護士說錯一句話被下江湖追殺令遇襲
18:26 2022/01/07
【顏面何存】日本黑幫大哥生殖器增大手術失敗　護士說錯一句話被下江湖追殺令遇襲
【不明源頭】58歲女子初步確診　曾到多間超市工作包括萬寧、百佳等　
17:08 2022/01/07
【不明源頭】58歲女子初步確診　曾到多間超市工作包括萬寧、百佳等　
【新冠肺炎】新增33宗確診個案　約有30宗初步確診包括一宗不明源頭【不斷更新】
16:58 2022/01/07
【新冠肺炎】新增33宗確診個案　約有30宗初步確診包括一宗不明源頭【不斷更新】