  • 19°C
香港時間 : 2022108日 (週六) 11:59
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 叱咤樂壇頒獎典禮 聖誕2021 萬千星輝頒獎禮 靚太安樂窩 王力宏 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 全民造星IV 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【洪為民群組】陳肇始指逾180人參加聚會　80人已送竹篙灣檢疫中心

社會 11:06 2022/01/08

分享：

熱門 叱咤樂壇頒獎典禮 聖誕2021 萬千星輝頒獎禮 靚太安樂窩 王力宏 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 全民造星IV 超市大搜查

食物及衞生局局長陳肇始。（資料圖片）

鬧出軒然大波的「洪門宴」，約170名出席者需接受21日隔離檢疫，包括至少13名高官及20名立法會議員。食物及衞生局局長陳肇始今日（8日）表示，有逾180人參加有關聚會，其中80人已送往竹篙灣檢疫中心。

特首林鄭昨晚發聲明，指涉事官員須用其自身的假期進行檢疫。詳情即看:【下一頁】

陳肇始表示，不建議參與任何大型聚集、派對或跨家庭聚會，當前的急務是要做好追蹤工作，至於「安心出行」是否要有追蹤功能，未來一定會檢視：

希望這段時間全城萬衆一心抗疫，令我們可以在兩個星期的關鍵時刻，盡快控制疫情，切斷傳播鏈。

曾出席派對的警務處處長蕭澤頤今晚（7日）發表聲明，對於事件為全港抗疫工作帶來額外負擔致歉。詳情即看:【下一頁】

最新影片：【靚太廚房】去自助烘焙店整甜品 簡易巧克力夾心瑪德蓮

一文看清「港版健康碼」登記注意事項：https://bit.ly/31pGndZ

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：郭詩詩
 

相關文章

【洪為民群組】何君堯稱出席宴會屬正常社交　指與夏寶龍會面前已進行3次檢測
19:11 2022/01/07
【洪為民群組】何君堯稱出席宴會屬正常社交　指與夏寶龍會面前已進行3次檢測
【洪為民群組】許正宇就為抗疫工作帶來額外負擔致歉　稱以後將視防疫為重中之中
22:41 2022/01/07
【洪為民群組】許正宇就為抗疫工作帶來額外負擔致歉　稱以後將視防疫為重中之中
【洪為民群組】「一哥」蕭澤頤：短暫逗留聚會後離開　為全港抗疫工作帶來額外負擔致歉
23:29 2022/01/07
【洪為民群組】「一哥」蕭澤頤：短暫逗留聚會後離開　為全港抗疫工作帶來額外負擔致歉

你可能感興趣

【洪為民群組】何君堯稱出席宴會屬正常社交　指與夏寶龍會面前已進行3次檢測
19:11 2022/01/07
【洪為民群組】何君堯稱出席宴會屬正常社交　指與夏寶龍會面前已進行3次檢測
【洪為民群組】許正宇就為抗疫工作帶來額外負擔致歉　稱以後將視防疫為重中之中
22:41 2022/01/07
【洪為民群組】許正宇就為抗疫工作帶來額外負擔致歉　稱以後將視防疫為重中之中
【洪為民群組】「一哥」蕭澤頤：短暫逗留聚會後離開　為全港抗疫工作帶來額外負擔致歉
23:29 2022/01/07
【洪為民群組】「一哥」蕭澤頤：短暫逗留聚會後離開　為全港抗疫工作帶來額外負擔致歉
安心出行 健康碼 隔離營 新冠肺炎疫情 甜品 經濟 疫情 烘焙 陳肇始 立法會

最高瀏覽

【顏面何存】日本黑幫大哥生殖器增大手術失敗　護士說錯一句話被下江湖追殺令遇襲
18:26 2022/01/07
【顏面何存】日本黑幫大哥生殖器增大手術失敗　護士說錯一句話被下江湖追殺令遇襲
【不明源頭】58歲女子初步確診　曾到多間超市工作包括萬寧、百佳等　
17:08 2022/01/07
【不明源頭】58歲女子初步確診　曾到多間超市工作包括萬寧、百佳等　
【新冠肺炎】新增33宗確診個案　約有30宗初步確診包括一宗不明源頭【不斷更新】
16:58 2022/01/07
【新冠肺炎】新增33宗確診個案　約有30宗初步確診包括一宗不明源頭【不斷更新】