【洪為民群組】陳肇始指逾180人參加聚會　80人已送竹篙灣檢疫中心

▲ 食物及衞生局局長陳肇始。（資料圖片）

鬧出軒然大波的「洪門宴」，約170名出席者需接受21日隔離檢疫，包括至少13名高官及20名立法會議員。食物及衞生局局長陳肇始今日（8日）表示，有逾180人參加有關聚會，其中80人已送往竹篙灣檢疫中心。

特首林鄭昨晚發聲明，指涉事官員須用其自身的假期進行檢疫。詳情即看:【下一頁】

陳肇始表示，不建議參與任何大型聚集、派對或跨家庭聚會，當前的急務是要做好追蹤工作，至於「安心出行」是否要有追蹤功能，未來一定會檢視：

希望這段時間全城萬衆一心抗疫，令我們可以在兩個星期的關鍵時刻，盡快控制疫情，切斷傳播鏈。

曾出席派對的警務處處長蕭澤頤今晚（7日）發表聲明，對於事件為全港抗疫工作帶來額外負擔致歉。詳情即看:【下一頁】

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記者：郭詩詩

