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【新冠肺炎】許樹昌：若再有源頭不明個案　要考慮是否停課或公務員在家工作

社會 11:40 2022/01/08

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政府專家顧問許樹昌指本港已進入第五波疫情。

本港第5波疫情已屆臨界點，至今已錄223宗新冠變種病毒Omicron確診個案，昨日更新增一宗源頭不明個案（即看：【下一頁】）。政府專家顧問許樹昌表示，本港社區不同地方已有數條傳播鏈，形容為第五波疫情的開始，惟需視乎會否出現大爆發，強調當局已將相關緊密接觸者送到檢疫中心檢疫，以免帶有病毒患者會引發大型的第五波疫情。

許樹昌今早（8日）接受電台訪問時提到，社區已有數條傳播鏈，本港已進入第五波疫情，指衞生署正將密切接觸者送去檢疫、要求相關人士做強制檢測等，希望盡快控制疫情，不讓它在社區擴散。

他又說，Omicron變種病毒的傳播力比Delta病毒高4至8倍，其中染疫空姐的母親群組更出現4代傳播，當中沒有接種疫苗的人士，其病毒傳播力就更高。對於昨日初步確診目前源頭未明的理貨員，許樹昌指患者曾到多個地方，情況令人擔心，強調應了解患者的基因排序並作流行病學追蹤：

要搞清楚例如那個倉務員，要等基因排序，再做流行病學追蹤，搞清楚是否源頭不明；如果找到線索，找到和其他個案有聯繫都算不太擔心。

他又表示，若社區出現源頭不明個案，港府下一步將要考慮是否停課或安排公務員在家工作，呼籲仍未打針的市民盡快打針，避免大型聚會：

現時的措施都已經很廣泛，唯一未做的就是學校停課或居家工作，這很視乎社區是否有出現源頭不明個案出現，若果真的有，下一步就要考慮這兩方面。

他續指，由於近日開始多了傳播鏈出現，或要更多時間看有否引起更多個案，收緊社交距離措施至本月20日，時間可能未必足夠，或需多等一星期，因剛有傳播鏈出現，要再看14天。

至於「疫苗氣泡」是否需要推展到私人工作場所，他表示，「疫苗氣泡」屬中長線的策略，目的是為了推高接種率，指若反應好，便毋須推展到更廣閣的範圍，但若果反應只是短暫性的好，有可能將伸延至其他公用地方。另外，他指專家委員會下周三（12日）將會開會討論，是否降低接種科興疫苗的年齡門檻，指至今仍未收到復星的申請。

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責任編輯：郭詩詩

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