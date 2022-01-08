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【洪為民群組】多名官員及議員入竹篙灣檢疫　何君堯哂相：今日為民解憂

社會 12:04 2022/01/08

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立法會議員何君堯須入竹篙灣檢疫中心檢疫。

港區全國人大代表洪為民的百人生日派對掀起政界大浪，多名官員及議員入竹篙灣檢疫，包括立法會議員何君堯。何君堯昨日（7日）入住竹篙灣檢疫中心接受21天隔離檢疫，他昨晚在社交平台上表示已抵達「Penny’s Bay」，更形容「今夜星光燦爛」；今日（8日）再社交平台張貼出為檢疫「做足準備」，帶備大量乾糧，更指自己「今日為民解憂」。

座上客之一何君堯今日發聲明指，他獲邀出席生日宴會是正常的社交活動，對於活動有確診者出席，實屬意外。他在聲明向所有受感染人士表示關心和問候。詳情即看：【下一頁】

他昨晚在社交平台上張貼多張抵達竹篙灣檢疫中心的照片，指「今夜星光燦爛」：

今夜星光燦爛

抵達Penny’s Bay

    點擊圖片放大
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    +6

他今早（8日）再發貼文，大哂自己行李箱內裝有大量的乾糧，包括杯麵、餅乾、花生、麵包、即食糖水等，另見多件仍未撕走標籤的新衣物，以及報章及書籍。他又表示自己「不懼深夜前赴Penny’s Bay」，「昨日為民生日，今日為民解憂」：

昨夜話今朝

十足準備，不懼深夜前赴Penny’s Bay。身懷中共一大畫說、救治重病的香港！昨日為民生日，今日為民解憂，好漢子！東征西伐，一枝竹篙怎使折腰！

食物及衞生局局長陳肇始今日（8日）表示，有逾180人參加有關聚會，其中80人已送往竹篙灣檢疫中心。詳情即看：【下一頁】

不少網民在貼文下留言，包括有為他打氣的人士表示「努力加油，一定無事，祝早日出營」、「何議員一定無事我話嘅 」、「何律師加油！竹篙灣隔離隔不開我們為民請命的心」；另有人支持何君堯早前表示「出席宴會進食為正常社交」：

我真心覺得閙去宴會啲人傻傻哋。咁飲宴係合法吧！有乜好嘈！？呢件事裏面頂多就係炳果啲冇戴口罩，周圍唱歌/影相果啲。而有出席，食飯除口罩並不罪過！！

最新影片：【靚太廚房】去自助烘焙店整甜品 簡易巧克力夾心瑪德蓮

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記者：郭詩詩

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