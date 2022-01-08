【MIRROR成員】MIRROR演唱會影碟今日預售　網絡大塞車各區現前夫排隊潮

▲ MIRROR演唱會影碟今日預售，網絡大塞車各區現前夫排隊潮。

人氣男團MIRROR去年五月於九展舉行的成軍兩周年演唱會《MIRROR “ONE & ALL” LIVE 2021》雙碟Blu-ray即將推出，網上平台及唱片店於今日公開預售，有「前夫」於今日凌晨五點半開始到唱片店排隊，各區唱片店出現人龍，而網上預售早已售罄，另有「前夫」投訴今早出現網絡大塞車情況。

MIRROR於去年五月假九展舉行《MIRROR “ONE & ALL” LIVE 2021》一連六場演唱會，以慶祝組合成軍兩周年，當時MIRROR人氣開始火速飆升，演唱會門票更掀起炒賣風潮，一度高達23萬的天價。

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直至日前，MIRROR在其官方社交帳號宣布，即將許1月17日（星期一）在各大唱片店、全線CD Warehouse及YesAsia.com公開發售，而CD Warehouse與YesAsia.com則於今日（8日）舉行預售，一眾為「前夫」馬上出動為他們的另一半「鏡粉」搶購心頭好。

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有「前夫」馬在討論區透露，在今早凌晨五點半開始到唱片店排隊，亦有各區「前夫」通佈派籌情況，截至下午時份仍有樂迷在排隊。有網民拍下唱片店的通告，於CD Warehouse的預售價為港幣$599，每人限購兩隻，影碟分三批時間到貨，分別是1月31日前、4月10日前及5月10日前。

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▲ 將軍澳唱片店下午情況。

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而在YesAsia.com的售價為74.55美元，折算約580港幣，網上預售則分兩批到貨日，分別是1月17日及3月份，據知網上平台預售已經售罄。有「前夫」指今早出現網絡大塞車的情況，未能成功搶購，亦有「前夫」自言於兩日前已在網上成功預購。

《MIRROR "ONE & ALL" LIVE 2021》Blu-ray影碟包括演唱會及花絮雙碟Blu-ray，以及兩本共超過200頁珍藏版相冊，收錄MIRROR成軍兩周年演唱會台上精彩表演及幕後從未曝光片段，內附13張MIRROR封面相卡，及隨機附送一張寶麗來照片，共三款。