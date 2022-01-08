【洪為民群組】消息：港台初步確診主持人疑假陽性　衞生署及袁國勇下午到其丈夫診所調查

▲ 衞生署及袁國勇下午到其丈夫診所調查，了解患者是否受到朱偉星診所的疫苗受污染。

第5波疫情殺到，香港電台昨日（7日）確認一名普通話台主持人初步確診，安排整座廣播大廈進行深度清潔及消毒，3名員工要進行檢測。港台會維持廣播服務及電視廣播，電台會提供中文台聯播及英文台聯播服務。據了解該名主持人是楊子矜，其丈夫是家庭醫學專科醫生朱偉星，診所位於中環。

消息指，曾到洪為民派對的港台初步確診主持人疑假陽性，雖然她覆檢是陽性，發現有疫苗基因，衞生署及港大微生物學系講座教授袁國勇下午到其丈夫診所調查，了解患者是否受到朱偉星診所的疫苗受污染。

▲ 港大微生物學系講座教授袁國勇。（資料圖片）

衞生防護中心昨日稱，出席洪為民生日派對中出現兩宗確診及初步確診個案，而港台主持人昨日初步確診，根據她行蹤，她1月3日下午6時至8時出現在洪為民派對，離開後然後在9時再出現，向部分賓客打招呼後離，因此決定將晚上6時後入場的人士都列作密切接觸者，如果一旦確認她並非在派對中受感染，或有部分賓客不需要接受強制檢疫。

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記者：陳正怡、伍瑋瑋