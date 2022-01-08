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【洪為民群組】創科局副局長及政治助理認警覺性及敏感度不足　為抗疫工作帶來額外負擔致歉

社會 12:32 2022/01/08

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創新及科技局副局長鍾偉强和政治助理張曼莉今日向社會深切致歉。（資料圖片）

港區人大代表洪為民周一在灣仔舉行百人生日派對，曾出席派對的創新及科技局副局長鍾偉强和政治助理張曼莉今日（8日）發表聯合聲明，就二人抗疫風險意識不足及事件為抗疫工作帶來額外負擔向社會深切致歉。

創新及科技局副局長鍾偉强。

二人指自己自上任以來，一直有出席業界及社會各界別人士組織的活動，從而聯繋各界，加強與各持份者的互動，強調在1月3日晚上跟從法例規定包括佩戴口罩，使用『安心出行』流動應用程式進入食肆，並於宴會中途提早離場。二人在得知有出席者涉及變異病毒株的初步確診個案後，已全力配合衞生防護中心的調查工作，並於今日清晨入住竹篙灣檢疫中心接受隔離。

政治助理張曼莉。

二人亦承認警覺性及敏感度確實不足，就事件為抗疫工作帶來額外負擔向社會深切致歉：

現在回想，我們的警覺性及敏感度確實不足，特別是新型冠狀病毒病變異病毒株在香港有蔓延之勢、社會需要齊心抗疫之時，我們就事件為抗疫工作帶來額外負擔向社會深切致歉。我們汲取教訓，以後定必加倍警惕。

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記者：郭詩詩

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