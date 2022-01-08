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【洪為民群組】楊子矜丈夫曾在診所取拭子抽樣本　袁國勇：屬疫苗病毒殘留污染　

社會 15:10 2022/01/08

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政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇。（資料圖片）

本港第五波疫情殺到，香港電台昨日（7日）確認一名普通話台主持人初步確診，曾到洪為民百人生日派對。據了解該名主持人是楊子矜，其丈夫是家庭醫學專科醫生朱偉星，診所位於中環。不過，楊子矜的覆檢結果呈陽性，並發現有疫苗基因，疑為假陽性，未知是否受到朱偉星診所的疫苗受污染。衞生署及港大微生物學系講座教授袁國勇今日（8日）下午到位於中環的診所視察。

衞生防護中心總監徐樂堅指出，楊子矜的病毒株的檢測沒有出現任何變異標靶印記，反而出現疫苗的印記，而且病人入院後布化驗樣本呈陰性，故此到患者丈夫的中環診所調查。

港大微生物學系講座教授袁國勇指出，疫苗病毒株是「D614」，調查發現診所非常清潔，而且管理很好，在1月6日該診所醫生向13名病人提供疫苗注射，辦公室桌子上曾抽出疫苗，懷疑抽出的時候有疫苗溢出，醫生非常注意衞生，不過環境不是每日清潔，只是早上用1比99清毒，有機會在下班後仍有疫苗病毒，由於醫生曾取診所內工具再為妻子檢測，暫時相信醫生取拭子時在環境中感染科興疫苗病毒，故為妻子取樣本時，將殘留疫苗病毒帶入去，認為個案非真正受感染。

衞生防護中心總監徐樂堅指出，因為此宗初步確診個案不屬於感染，故此再評估後，認為在9時半之前出現生日派對的人士風險較少，故9時半前離開餐廳人士取消檢疫令，詳情即看：【下一頁】

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實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：伍瑋瑋、郭詩詩

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