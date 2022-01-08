【強制檢測】太古城燕宮閣47人違反強檢公告　當局向有關人士發出強檢令

▲ 太古城燕宮閣早前被納入強制檢測公告。（資料圖片）

本港新冠肺炎疫情持續，東區民政事務處今日（8日）早上聯同東區警區和衞生署在太古城燕宮閣進行執法行動，共檢查了約320名受檢人士的檢測報告，其中47名人士違反強制檢測公告。

太古城燕宮閣早前被納入強制檢測公告大廈，當局今早7時起進行執法行動，至10時半結束。曾接受新冠肺炎檢測結果電話短訊或相關證明。政府派員於該幢大廈出入口查核受檢人士的檢測證明，並到大廈內進行檢查，確認他們是否已按有關要求進行檢測。



行動中，政府共檢查了約320名受檢人士的檢測報告，其中47名人士違反強制檢測公告。政府已向該等人士發出強制檢測令，要求他們於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令即屬犯罪，並可處罰款25,000元及監禁六個月。



政府重申，發出強制檢測公告的目的是為了盡快堵截新冠病毒在社區散播，以保障整體的公眾衞生安全。應受檢人士應在合理可行範圍內，採取適當個人防疫措施，包括佩戴口罩及保持手部衞生，以及除為進行指明檢測外，盡可能在確定檢測結果前留在其居住地點並避免外出。



政府表示會繼續嚴格執法，所有應受檢人士須遵從強制檢測公告。任何人士違反強制檢測公告，可被處定額罰款5,000元，並發出強制檢測令，要求他們於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令即屬犯罪，並可處罰款25,000元及監禁六個月。

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責任編輯：郭詩詩