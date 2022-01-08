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【洪為民群組】徐樂堅指初確患者受疫苗殘留污染　9時半前離開餐廳人士取消檢疫令

社會 15:20 2022/01/08

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衞生防護中心總監徐樂堅。（右二）（陳永康攝）

本港第五波疫情殺到，初步確診的香港電台普通話台主持人楊子矜覆檢結果呈陽性，惟發現有疫苗基因，未知是否受到朱偉星診所的疫苗受污染，因而出現假陽性結果。衞生署衞生防護中心總監徐樂堅及港大微生物學系講座教授袁國勇今日（8日）下午到位於中環的朱偉星醫生診所視察。

衞生防護中心總監徐樂堅表示，洪為民群組現有2宗病例，其中一人為9點半後入座，指很多當日出席的食客已入檢疫中心，而與昨日初確女患者一同於同一時段到場的人士，也已安排入住檢疫中心，惟袁國勇教授今日已解釋，初確患者的並非真正染疫，而是疫苗引起的殘留，造成拭紙的污染。即看：【下一頁】

徐樂堅表示，當局會安排在9時半前離開餐廳人士取消檢疫令，涉及10多人。同場的衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮又指，當局已聯絡派對搞手，出席的名單共逾180人，其中約有100人在9時半後仍留在餐廳，當局將界定其為緊密接觸者，有關人士須入住檢疫中心，而截至今早，已有80人入住檢疫中心，另已逐步安排其家人檢疫。

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記者：郭詩詩

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