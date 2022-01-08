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【天網恢恢】意大利黑手黨頭目殺人逃獄被通緝　因一張Google街景圖潛逃20年終落網

健康 13:20 2022/01/08

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意大利黑手黨頭目逃獄20年，通緝多時，去年尾警方靠一張Google街景圖，去年尾終把對方逮捕。

意大利黑手黨頭目逃獄20年，通緝多時，去年尾警方靠一張Google街景圖，終把對方逮捕。逃犯被捕後表示，已10年沒打電話給家人，對於警方找到自己感到驚訝。

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因監獄騷動逃獄20年

據英國《衛報》報道，現時61歲的Gioacchino Gammino為意大利黑手黨，因逃獄被列為頭號通緝犯。1990年代，他因涉及與西西里島主要黑手黨「Cosa Nostra」的血腥世仇，1984年首次被捕。當時調查他的是反黑手黨法官Giovanni Falcone，其後該法官死於1992年由黑手黨策劃的汽車炸彈暗殺事件。

因為謀殺及其他他與黑手黨有關的罪行，Gioacchino Gammino被通緝，1998年他在巴塞羅那再度被捕，其後一直在羅馬服無期徒刑。不過，2002年因一場在監獄拍攝電影的騷動，他逃脫了。

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逃犯：你是怎麼找到我的？

警方於2014年發出歐洲逮捕令，經過長期調查，發現他逃去西班牙，在那裡結婚，並改名為 Manuel；他曾任廚師，並擁有一家蔬果店。最終，因Google街景圖落實他確實的位置，於2021年12月17日拘捕他。

警方透露細節時指，查看Google街景圖期間，發現有兩名男子在馬德里小鎮加拉帕加爾（Galapagar）一家蔬果店外聊天，其中一人與Gioacchino Gammino非常相似。其後，他們在附近一家餐廳Facebook專頁上，發現Gioacchino Gammino一張身穿廚師服的相片，並透過其下巴左側的疤痕認出其身分，最終於去年12月把他逮捕。

Gioacchino Gammino自以為已斷絕所有聯繫，被捕後，他問警方：「你是怎麼找到我的？我已10年沒打電話給家人！」

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責任編輯：羅嘉欣

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