【洪為民群組】醫生朱偉星指為妻子楊子矜採樣化驗　曾到過化驗所殘廁進行有關程序

▲ 家庭醫學專科醫生朱偉星指現時接受檢疫21日。（資料圖片）

第5波疫情殺到，香港電台昨日（7日）確認一名普通話台主持人初步確診，安排整座廣播大廈進行深度清潔及消毒，3名員工要進行檢測。港台會維持廣播服務及電視廣播，電台會提供中文台聯播及英文台聯播服務。據了解該名主持人是楊子矜，其丈夫是家庭醫學專科醫生朱偉星，診所位於中環。

消息指，曾到洪為民派對的港台初步確診主持人疑假陽性，雖然她覆檢是陽性，發現有疫苗基因，衞生署及港大微生物學系講座教授袁國勇下午到其丈夫診所調查，了解患者是否受到朱偉星診所的疫苗受污染。

家庭醫學專科醫生朱偉星接受TOPick查詢時指出，並妻子昨日入院後兩次檢測呈陰性，今早再做第三次未有結果，衞生防護中心指出其妻子病毒量但，現時亦發現有疫苗基因。

被問到其妻是否曾診到過他的診所，或有任何高風險的程序而受到疫苗感染。朱偉星表示妻子未曾到過診所，指出當日知悉事件後，妻子本身想在社區檢測中心接受檢測，惟未有預約位置，於是自行聯絡化驗所。

檢測中心又未有位，又想快些做啦，搵左間化驗所，叫他們留耐一陣等埋我太太。

由於急於下午6時前提交樣本，最後自己取採樣工具，在一間化驗所外的殘疾廁所做採樣程序：

本身想在化驗所走廊外採樣的，不過最後都係唔好啦，化驗所都好好，開左殘疾廁所俾我地做採樣程序，當時沒有接觸過周圍環境。

朱醫生指出近兩年都不斷為病人採樣以及接種科興疫苗，診所都盡力做好防疫措施，現時只待專家調查出結果：

我一直都有幫病人驗，也有打針，其實咁耐以來都未曾有過陽性個案。

他又透露自己現時身在竹篙灣檢疫中心。

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記者：伍瑋瑋