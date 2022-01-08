【宣明會助養】港人懷疑受助人生活奢靡擁跑車　宣明會澄清：車輛不屬於助養兒童

▲ 宣明會昨日再一名助養的兒童疑過著奢靡生活一事發表聲明。（社交平台圖片）

有網民早前在社交平台發現自己一直助養的兒童竟然充斥煙、酒、跑車等照片，似乎過著奢靡生活，而引起熱議（詳情即看：【下一頁】）。宣明會昨日再就事件發表聲明，指助養的兒童家人多年來一直有參加及受惠於宣明會推行的生計及教育項目，並獲得其他方面的支援，又指已獲當地辦事處職員確認，在社交媒體所見的車輛不屬於該助養兒童及其家人。

香港世界宣明會總幹事馮丹媚早前曾在官方社交平台專頁表示，非常重視事件，看到相關貼文後，已立即聯絡當地阿爾巴尼亞辦事處，指當地同事已去助養兒童家中了解事件始末。詳情即看：【下一頁】

宣明會昨日就事件發表聲明，指受助兒童和家人知悉助養計劃，亦有簽署同意書，多年來一直受惠於宣明會的生計及教育項目，並獲得其他方面支援，已聯絡有關捐款人交代；另指獲阿爾巴尼亞辦事處職員確認，社交媒體流傳的相片，所顯示的車輛並不屬於受助兒童或他的家人。



宣明會表示，每一位助養兒童只會與一位助養者配對，會透過助養兒童的個人周年進度報告，讓助養者見證孩子成長，又強調推行助養兒童計劃，除了個別跟進助養兒童的情況，更著手幫助社區整體及持續發展。另指會汲取今次經驗，承諾以後更清晰有效地向捐款人講解宣明會的工作內容及解釋捐款用途，信守每項捐獻的目的。

聲明又澄清指「每年只有300元捐款用於社區」的說法失實，指92.8%捐款用於全球救援和社區發展工作，其餘7.2%用於行政開支，包括行政費用、籌款費用和教育推廣，強調有政策和程序監管捐款運用，每個前線地區的工作項目，行政開支平均維持在一成以內，要定期提交報告。

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責任編輯：郭詩詩