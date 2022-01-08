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【香港保護兒童會】童樂居14名職員涉虐兒被捕　26名受害幼童年紀最小僅一歲多　

社會 15:38 2022/01/08

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童樂居至今共有14名職員涉虐兒被捕。

香港保護兒童會「童樂居」有職員涉虐待多名嬰幼兒被捕。警方今日（8日）就再多8名女子，涉嫌對所看管兒童或少年人虐待或忽略被捕一事召開記者會。

童樂居多名職員涉虐兒被捕。（資料圖片）

警方就有關事件成立專責小組，而在翻查閉路電視時，發現再有職員涉嫌對幼童打頭、掌摑等。警方至今已拘捕14名童樂居職員，涉91次虐兒，共有26名受害兒童被虐，年紀最細1歲10個月，最大都只是3歲8個月，已安排其到醫院觀察和治療，全部人情況穩定。

警方又指，調查案件時遇到不少困難，涉及50個鏡頭、取逾4萬小時的閉路電視片段，加上部分受害兒童虐待時間涉數秒，搜證會有困難，而且受害幼童未必可以表達到甚麼時間受虐、事情的始末等，故此調查及舉證亦有一定難度，料需要2個月時間處理有關證物及檢視工作。

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記者：伍瑋瑋、郭詩詩

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