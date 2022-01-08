【新冠肺炎】新增37宗確診個案　包括一宗本地源頭不明個案【不斷更新】

▲ 新增37宗確診個案，包括一宗本地源頭不明個案。

本港爆發第五波疫情，多個群組都有增加確診個案，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君及醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞下午交代最新疫情進展。

【16:45】

約30多宗初步陽性個案。

【16:40】

６宗輸入性相關的個案，包括一人曾到過望月樓。

另有一名確診患者居於柴灣邨灣畔樓，於柴灣青年廣場工作。

【16:30】

衞生防護中心及醫管局交代最新確診個案，新增37宗確診個案，包括一宗本地源頭不明個案，該名患者是居於灣仔的超市理貨員，經常會到灣仔街市，足蹤涉及多個食肆，未發現與早前確診個案有重疊的活動或時間，也正進行全基因分析，以了解是否與早前確診個案有何關連。另有６宗輸入性相關的個案。

另外，教育局澄清​就網上及通訊群組流傳「消息指教育局正考慮星期三前全面停課」圖片，教育局發言人今日（8日）重申，現時有關面授課堂的安排在現階段仍將繼續，各學校會根據局方指引嚴守防疫抗疫措施。詳情即看：【下一頁】

政府專家顧問許樹昌表示，本港社區不同地方已有數條傳播鏈，形容為第五波疫情的開始，惟需視乎會否出現大爆發，強調當局已將相關緊密接觸者送到檢疫中心檢疫，以免帶有病毒患者會引發大型的第五波疫情。詳情即看：【下一頁】

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記者：伍瑋瑋、郭詩詩