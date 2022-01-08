  • 17°C
香港時間 : 2022108日 (週六) 23:39
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 叱咤樂壇頒獎典禮 聖誕2021 萬千星輝頒獎禮 靚太安樂窩 王力宏 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 全民造星IV 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【洪為民群組】衞生署指楊子矜陽性檢測結果非因受感染所致　不將其列為確診個案

社會 23:23 2022/01/08

分享：

熱門 叱咤樂壇頒獎典禮 聖誕2021 萬千星輝頒獎禮 靚太安樂窩 王力宏 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 全民造星IV 超市大搜查

（資料圖片）

本港第5波疫情殺到，衞生署衞生防護中心今日（8日）表示，衞生署公共衞生化驗服務處核實一宗陽性檢測個案的樣本時，相關檢測結果顯示樣本可能受疫苗病毒株污染。由於該樣本由一名私家醫生採取，中心今日聯同專家到相關診所了解情況，初步結果顯示該樣本的陽性檢測結果並非因受感染所致，故不會將其列為新型冠狀病毒感染個案。詳情即看:【下一頁】

個案涉及一名53歲女子，居於何文田何文田山道13號仁禮花園B座，近期沒有外遊，已在香港接種三劑科興疫苗。她曾於1月3日晚上於灣仔港灣道28號灣景中心1樓10號鋪Reserva Ibérica Tapas Bar & Restaurant餐廳出席宴會。她沒有病徵，其任職私家醫生的家人以存放於該醫生診所的樣本套裝，於1月6日為她抽取樣本，而該診所有為市民注射科興疫苗。

該樣本經私人化驗所檢測結果呈初步陽性，Ct值為35/36。衞生署公共衞生化驗服務處核實該樣本的結果顯示，樣本並沒帶N501Y、L452R、E484K或T478K等變異病毒株，但帶有與SARS-CoV-2疫苗病毒株吻合的D614D病毒株。病人入院後的兩次對病毒檢測結果均呈陰性，亦沒有出現與感染相關的情況。
 
基於上述檢測結果，中心今日聯同香港大學專家到上述醫生的診所視察，得悉該醫生在1月6日於其診所為13名市民注射新冠疫苗，過程中可能出現環境受到疫苗污染的情況。基於相關臨床數據、流行病學資料和分析結果，中心認為個案與疫苗病毒株污染吻合，故不會將其列為新型冠狀病毒感染個案，中心會安排解除相關密切接觸者的檢疫令。

政府專家顧問許樹昌表示，本港社區不同地方已有數條傳播鏈，形容為第五波疫情的開始，惟需視乎會否出現大爆發，強調當局已將相關緊密接觸者送到檢疫中心檢疫，以免帶有病毒患者會引發大型的第五波疫情。詳情即看：【下一頁】

最新影片：【靚太廚房】去自助烘焙店整甜品 簡易巧克力夾心瑪德蓮

一文看清「港版健康碼」登記注意事項：https://bit.ly/31pGndZ

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：郭詩詩

何文田 灣仔 服務 AR 何婉霞 張竹君 風險管理 衞生防護中心 健康碼 新冠肺炎

最高瀏覽

【顏面何存】日本黑幫大哥生殖器增大手術失敗　護士說錯一句話被下江湖追殺令遇襲
18:26 2022/01/07
【顏面何存】日本黑幫大哥生殖器增大手術失敗　護士說錯一句話被下江湖追殺令遇襲
【異搜店X開心速遞】未嘗當女一樂天不遺憾　林漪娸婚姻曾現危機：任何事也要付出
18:00 2022/01/07
【異搜店X開心速遞】未嘗當女一樂天不遺憾　林漪娸婚姻曾現危機：任何事也要付出
【初步確診】今日錄逾30宗初步確診個案　有患者曾到張敬軒演唱會
今日 16:44
【初步確診】今日錄逾30宗初步確診個案　有患者曾到張敬軒演唱會