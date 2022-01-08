【洪為民群組】衞生署指楊子矜陽性檢測結果非因受感染所致　不將其列為確診個案

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本港第5波疫情殺到，衞生署衞生防護中心今日（8日）表示，衞生署公共衞生化驗服務處核實一宗陽性檢測個案的樣本時，相關檢測結果顯示樣本可能受疫苗病毒株污染。由於該樣本由一名私家醫生採取，中心今日聯同專家到相關診所了解情況，初步結果顯示該樣本的陽性檢測結果並非因受感染所致，故不會將其列為新型冠狀病毒感染個案。詳情即看:【下一頁】



個案涉及一名53歲女子，居於何文田何文田山道13號仁禮花園B座，近期沒有外遊，已在香港接種三劑科興疫苗。她曾於1月3日晚上於灣仔港灣道28號灣景中心1樓10號鋪Reserva Ibérica Tapas Bar & Restaurant餐廳出席宴會。她沒有病徵，其任職私家醫生的家人以存放於該醫生診所的樣本套裝，於1月6日為她抽取樣本，而該診所有為市民注射科興疫苗。



該樣本經私人化驗所檢測結果呈初步陽性，Ct值為35/36。衞生署公共衞生化驗服務處核實該樣本的結果顯示，樣本並沒帶N501Y、L452R、E484K或T478K等變異病毒株，但帶有與SARS-CoV-2疫苗病毒株吻合的D614D病毒株。病人入院後的兩次對病毒檢測結果均呈陰性，亦沒有出現與感染相關的情況。



基於上述檢測結果，中心今日聯同香港大學專家到上述醫生的診所視察，得悉該醫生在1月6日於其診所為13名市民注射新冠疫苗，過程中可能出現環境受到疫苗污染的情況。基於相關臨床數據、流行病學資料和分析結果，中心認為個案與疫苗病毒株污染吻合，故不會將其列為新型冠狀病毒感染個案，中心會安排解除相關密切接觸者的檢疫令。

政府專家顧問許樹昌表示，本港社區不同地方已有數條傳播鏈，形容為第五波疫情的開始，惟需視乎會否出現大爆發，強調當局已將相關緊密接觸者送到檢疫中心檢疫，以免帶有病毒患者會引發大型的第五波疫情。詳情即看：【下一頁】

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記者：郭詩詩