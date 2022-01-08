【初步確診】今日錄逾30宗初步確診個案　有患者曾到張敬軒演唱會

▲ 有初確患者曾到張敬軒演唱會。

本港新冠變種病毒Omicron威脅未解，第5波疫情殺到，衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞今日（8日）出席疫情記者會，交代本港疫情最新情況。

衞生防護中心今日公布，新增37宗確診個案，包括30宗輸入個案及1宗源頭不明個案及一宗輸入相關個案；同日錄得逾30宗初步確診個案。初步確診個案包括：

居大埔美新大廈印傭僱主

初步確診個案包括早前確診居大埔美新大廈的印傭僱主，其中13歲少主就讀大埔沐恩中學，曾在1月4日上學並與同學食飯，同學須檢疫；另亦曾到過補習，相關人士也須檢疫。少主在1月5日的檢測結果呈陰性，1月7日被送檢疫中心，其後因發燒而入院並確診染疫。

另外，印傭女僱主早前因發燒入院，其後證實為確診個案，在1月3日曾外出用膳，同晚曾與丈夫到過歌手張敬軒演唱會，坐46段第20行。張竹君表示，曾到過張敬軒演唱會的人士均有戴口罩，暫沒有人列為緊密接觸者，惟曾訪演唱會人士須接受檢測。

陸田園餐廳食客3歲孫兒

另外，初步確診個案包括一名3歲小朋友，為早前確診者個案#12821的孫兒，居木星街18號縉景臺。詳情即看：【下一頁】

中信證券工作確診患者71歲朋友

此外，一名71歲女士初步確診，為早前於中信證券工作確診者個案#12825及#12880的朋友，曾於1月3日中午探訪2人，或因而感染病毒。她其後曾到美肌中心做面部按摩，1月5日及6日曾到北角家居軒飲茶，並到北角寶雲道街市。

39歲機艙清潔女工

一名39歲女士於機艙清潔的女工初步確診，主要在早上7時30分至下午1時30分工作，與家人居於逸東二邨信逸樓，平日的工作主要清潔飛機上的洗手間或換枕袋、倒垃圾等。

她平日有做定期檢測，1月2日及4日的檢測結果呈陰性，平日的行蹤包括每天上班及到逸東街市，平日乘搭城巴S56上班。她在1月7出現發燒，曾到北大嶼醫院留口水樣本，其後再到機場採樣，兩個樣本結果均呈陽性，其CT值為16.95，至1月8日的CT值為19.3，當局相信她是在機上受到感染。



政府專家顧問許樹昌表示，本港社區不同地方已有數條傳播鏈，形容為第五波疫情的開始，惟需視乎會否出現大爆發，強調當局已將相關緊密接觸者送到檢疫中心檢疫，以免帶有病毒患者會引發大型的第五波疫情。詳情即看：【下一頁】

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記者：郭詩詩