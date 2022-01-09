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【高危地點】4間食肆列作高危場地　曾到訪市民盡快接受檢測【附中英文地址】　

社會 00:45 2022/01/09

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熱門 叱咤樂壇頒獎典禮 聖誕2021 萬千星輝頒獎禮 靚太安樂窩 王力宏 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 全民造星IV 超市大搜查

有不明源頭確診者也曾到灣仔街市。（陳永康攝）

本港新冠變種病毒Omicron威脅未解，第5波疫情殺到，政府星期六晚公布4個高危地點，全部都是食肆，呼籲曾到訪市民須盡快接受檢測。

確診者曾到訪日子及時間

2022年1月3日 18:00-20:00

  • 湯加／紅磡都會道6號置富都會7樓747-748號鋪（Soup PlusShop 747-748, 7/F, Fortune Metropolis, 6 Metropolis Drive, Hung Hom)

 

2022年1月5日  11:00-15:00

  • 幸福茶餐廳／牛池灣金池徑26號地下（Fortune restaurant G/F, 26 Kam Chi Path, Ngau Chi Wan）

 

2022年1月5日 13:00-15:00

  • 嘉峰小廚／鑽石山瓊東街8號嘉峰臺商場地下3號鋪（Shop 3, G/F, Kingsford Terrace Shopping Centre, 8 King Tung Street, Diamond Hill）

 

2022年1月5日 07:00-09:00

2022年1月6日 08:00-10:00

  • 家居軒／天后銅鑼灣道180號百樂商業中心地庫（Fortune CuisineB/F, Park Commercial Centre, 180 Tung Lo Wan Road, Causeway Bay, Tin Hau）

星期六新增一宗不明源頭個案，患者是58歲理貨員，行蹤涉多間超市、藥房，居灣仔利順大廈。詳細的行蹤即看：【下一頁】

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：伍瑋瑋

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