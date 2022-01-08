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【初步確診】天后陸田園餐廳食客3歲孫兒初確　居炮台山木星街18號縉景臺

社會 16:56 2022/01/08

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熱門 叱咤樂壇頒獎典禮 聖誕2021 萬千星輝頒獎禮 靚太安樂窩 王力宏 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 全民造星IV 超市大搜查

一名3歲幼童初步確診，曾到陸田園餐廳。

本港新冠變種病毒Omicron威脅未解，第5波疫情殺到，衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞今日（8日）出席疫情記者會，交代本港疫情最新情況。

衞生防護中心今日公布，新增37宗確診個案，包括30宗輸入個案及1宗源頭不明個案及一宗輸入相關個案；同日錄得逾30宗初步確診個案。

張竹君表示，初步確診個案包括一名3歲小朋友，為早前確診者個案#12821的孫兒，居炮台山木星街18號縉景臺。他曾於12月31日晚上9時到綠田園找家人，期間曾進食三文治後離開，而家人為確診者，當局暫未知是在餐廳或家中受感染。

患者就讀於香港靈糧堂幼稚園幼甲班，1月3日曾回校，同班同學或為緊密接觸者須檢疫；另學校有2至3名同學有上呼吸道徵狀，當局會盡快為相關人士安排進行檢測，了解是否有傳播。另外，他曾在1月3日到過禮頓中心，至1月7日發燒，檢測呈陽性。

維園群組感染關係圖。（本報資料庫）

政府專家顧問許樹昌表示，本港社區不同地方已有數條傳播鏈，形容為第五波疫情的開始，惟需視乎會否出現大爆發，強調當局已將相關緊密接觸者送到檢疫中心檢疫，以免帶有病毒患者會引發大型的第五波疫情。詳情即看：【下一頁】

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記者：郭詩詩

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