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【洪為民群組】曾接種3劑疫苗　港台創作總監馬浚偉緊急檢測呈陰性

娛樂 16:08 2022/01/08

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港台女主持楊子矜初步確診資，創作總監馬浚偉緊急檢測呈陰性。

香港電台普通話台主持人楊子矜日前出席洪為民生日派對，曾初步呈陽性反應的她入院後，覆檢發現有疫苗基因疑為假陽性。港台創作總監馬浚偉早於昨日得知楊子矜疑確診後緊急檢測，結果呈陰性反應。

港台於昨日（7日）確認，普通話台主持人楊子矜初步確診，安排整座廣播大廈進行深度清潔及消毒，至少3名員工需接受檢測。港台會維持廣播服務及電視廣播，電台會提供中文台聯播及英文台聯播服務。

【洪為民群組】醫生朱偉星指為妻子楊子矜採樣化驗　曾到過化驗所殘廁進行有關程序

楊子矜的丈夫是家庭醫學專科醫生朱偉星，入院後楊子矜的覆檢結果發現有疫苗基因，為假陽性，檢測樣本受到朱偉星診所的疫苗受污染。

【洪為民群組】楊子矜丈夫曾在診所取拭子抽樣本　袁國勇：屬疫苗病毒殘留污染

同場加映：《靚太廚房》

身為港台創作總監的馬浚偉在昨日得知有主持人初步確診後，在下午兩時多進行緊急檢測，五時多收到陰性的檢測報告，他在社交網站寫道：

知道香港電台有同事受感染，下午馬上到醫院作緊急檢測，感恩結果依然是陰性。自問已經是一個非常小心和非常守紀律的人，但在疫情之下，我也只能時時刻刻提醒自己：

沒有最小心，只有更小心！
沒有最自律，只有更自律！
沒有最謹慎，只有更謹慎！

先祝福每位受感染的同事或朋友早日康復！更願大家時刻提高警覺，讓我們一起做到，「保障好自己，也就是保障別人的最好方法！」一起加油！

馬浚偉表示，自己未星期不會回港台，所有接下來的節目將於家中錄製節目。他接受傳媒訪問時透露，自己已注射三劑疫苗，包括兩劑科興及一劑復必泰，但由於工作關係經常接觸不同人士，所以每星期都會抽深喉唾液及在家中檢測，保障自己和他人。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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