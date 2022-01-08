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【不明源頭】居灣仔利順大廈58歲女患者確診　疑帶Omicron變種病毒曾訪灣仔多間食肆

社會 16:37 2022/01/08

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熱門 叱咤樂壇頒獎典禮 聖誕2021 萬千星輝頒獎禮 靚太安樂窩 王力宏 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 全民造星IV 超市大搜查

一名居於灣仔利順大廈的58歲女子確診，疑帶Omicron變種病毒，曾訪灣仔多間食肆。

本港新冠變種病毒Omicron威脅未解，第5波疫情殺到，衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞今日（8日）出席疫情記者會，交代本港疫情最新情況。

衞生防護中心今日公布，新增37宗確診個案，包括30宗輸入個案及1宗源頸不明個案及一宗輸入個案相關。張竹君表示，源頭不明個案涉及一名58歲女子（個案#12872)，居灣仔駱克道利順大廈，疑帶Omicron變種病毒（即看：【下一頁】）。

她在1月3日曾到工展會，同日到過醫院求醫，12月27、30及1月4日到過灣仔街市，亦曾到過胡忠大廈大快活、灣仔灣仔道59-63號地下A鋪嘗樂等；當局暫未找到其與早前患者曾到過相同的地方。患者曾到的地方已納強檢公告，即看：【下一頁】

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一文看清「港版健康碼」登記注意事項：https://bit.ly/31pGndZ

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實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：郭詩詩

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