【不明源頭】58歲理貨員行蹤涉多間超市、藥房 居灣仔利順大廈
本港新冠變種病毒Omicron威脅未解，第5波疫情殺到，衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞今日（8日）出席疫情記者會，交代本港疫情最新情況。
衞生防護中心今日公布，新增37宗確診個案，包括30宗輸入個案及1宗源頸不明個案及一宗輸入個案相關。張竹君表示，源頭不明個案涉及一名58歲女子（個案#12872)，居灣仔駱克道利順大廈，疑帶Omicron變種病毒（即看：【下一頁】）。
她表示患者無打針，於1月6日出現喉嚨痛及頭痛的病徵，自行在家中進行檢測，結果為陽性，同日到律敦治醫療求診，同樣檢測結果為初性，CT值為17.7，即是病毒量高，並帶有N501及T478，疑為Omicron個案。
她在1月3日曾到工展會，同日到過醫院求醫，12月27、30及1月4日到過灣仔街市，亦曾到過胡忠大廈大快活、灣仔灣仔道59-63號地下A鋪嘗樂等；當局暫未找到其與早前患者曾到過相同的地方。患者曾到的地方已納強檢公告，即看：【下一頁】。張竹君指出患者會於每間超市短缺逗留約5至15分鐘完成工作，有同事被列為緊密接觸者需送往檢疫中心，其家人及一同進膳的親友亦送往檢疫。
58歲不明源頭個案行蹤
1月1日
- 灣仔集成大廈百佳
1月2日
- 灣仔合和大廈百佳
1月4日
- 中港城屈臣氏
- 尖沙咀海旁道萬寧
- 廣東道萬寧
- 漢口道LG及G樓屈臣氏
- 北京道百佳、國際廣場華潤堂、Market Place及萬寧
1月5日
- 何文田愛民邨萬寧屈臣氏
- 尖東新文華中心萬寧
- 希爾頓中心萬寧及百佳
- 尖沙咀K11 Market Place及萬寧
- K11 MUSEA萬寧、Market Place
1月6日
- 最後上班日
- 跑馬地萬寧、百佳、U購及惠康
- 銅鑼灣白沙道、恩平道、希慎廣場及時代廣場的萬寧
本港今日（8日）再現源頭不明確診個案，是相隔3個月後本港再現源頭不明個案，對上一次是去年10月8日，當時一名機場香港空運貨站有限公司的貨站服務員確診，疑被轉機客傳染。
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記者：郭詩詩