【不明源頭】58歲理貨員行蹤涉多間超市、藥房　居灣仔利順大廈

▲ 一名居於灣仔利順大廈的58歲女子確診，疑帶Omicron變種病毒，曾訪灣仔多間食肆。

本港新冠變種病毒Omicron威脅未解，第5波疫情殺到，衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞今日（8日）出席疫情記者會，交代本港疫情最新情況。

衞生防護中心今日公布，新增37宗確診個案，包括30宗輸入個案及1宗源頸不明個案及一宗輸入個案相關。張竹君表示，源頭不明個案涉及一名58歲女子（個案#12872)，居灣仔駱克道利順大廈，疑帶Omicron變種病毒（即看：【下一頁】）。

她表示患者無打針，於1月6日出現喉嚨痛及頭痛的病徵，自行在家中進行檢測，結果為陽性，同日到律敦治醫療求診，同樣檢測結果為初性，CT值為17.7，即是病毒量高，並帶有N501及T478，疑為Omicron個案。

她在1月3日曾到工展會，同日到過醫院求醫，12月27、30及1月4日到過灣仔街市，亦曾到過胡忠大廈大快活、灣仔灣仔道59-63號地下A鋪嘗樂等；當局暫未找到其與早前患者曾到過相同的地方。患者曾到的地方已納強檢公告，即看：【下一頁】。張竹君指出患者會於每間超市短缺逗留約5至15分鐘完成工作，有同事被列為緊密接觸者需送往檢疫中心，其家人及一同進膳的親友亦送往檢疫。

58歲不明源頭個案行蹤

1月1日

灣仔集成大廈百佳

1月2日

灣仔合和大廈百佳

1月4日

中港城屈臣氏

尖沙咀海旁道萬寧

廣東道萬寧

漢口道LG及G樓屈臣氏

北京道百佳、國際廣場華潤堂、Market Place及萬寧

1月5日

何文田愛民邨萬寧屈臣氏

尖東新文華中心萬寧

希爾頓中心萬寧及百佳

尖沙咀K11 Market Place及萬寧

K11 MUSEA萬寧、Market Place

1月6日

最後上班日

跑馬地萬寧、百佳、U購及惠康

銅鑼灣白沙道、恩平道、希慎廣場及時代廣場的萬寧

本港今日（8日）再現源頭不明確診個案，是相隔3個月後本港再現源頭不明個案，對上一次是去年10月8日，當時一名機場香港空運貨站有限公司的貨站服務員確診，疑被轉機客傳染。

最新影片：【靚太廚房】去自助烘焙店整甜品 簡易巧克力夾心瑪德蓮

一文看清「港版健康碼」登記注意事項：https://bit.ly/31pGndZ

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：郭詩詩