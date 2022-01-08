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【檢疫要求】再多7個地區1月11日凌晨列為「A組地區」　3周內曾逗留當地非香港居民不准入境

社會 17:25 2022/01/08

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政府指防範Omicron個案的輸入風險，將繼續採取至為嚴謹的「外防輸入」措施。（資料圖片）

本港由機組人員確診引發第五波疫情，政府今日（8日）公布，按全球最新疫情發展，將於1月11日凌晨零時起指明安提瓜和巴布達、玻利維亞、科特迪瓦、加蓬、岡比亞、老撾和蒙古為A組指明地區，以收緊相關抵港人士的登機及檢疫要求。
 
政府指為應對及防範Omicron個案的輸入風險，政府將繼續採取至為嚴謹的「外防輸入」措施，將發現有Omicron個案，並有可能導致當地傳播及輸出個案的海外地區，指明為A組指明地區。因應安提瓜和巴布達、玻利維亞、科特迪瓦、加蓬、岡比亞、老撾和蒙古確認發現Omicron個案，政府會將該等地區指明為A組指明地區，1月11日凌晨零時生效。於21天內曾逗留當地的非香港居民不准入境。香港居民必須已完成疫苗接種並持認可疫苗接種紀錄方可登機回港。他們抵港後須於指定檢疫酒店接受21天強制檢疫，其間接受六次檢測，並須於抵港第26天到社區檢測中心接受強制檢測。

就相關指明地區相應的登機及強制檢疫要求詳情可按此

一文看清「港版健康碼」登記注意事項：https://bit.ly/31pGndZ

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記者：伍瑋瑋

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