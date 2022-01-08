【新冠肺炎】有初步確診者曾到張敬軒演唱會　台前幕後+嘉賓C AllStar：會盡快接受檢測

▲ 兩名確診者曾到張敬軒演唱會，台前幕後與嘉賓C AllStar：「會盡快接受檢測。」

新冠肺炎疫情出現第五波爆發，據衛生防護中心資料顯示，有初診確診人士於潛伏期內曾觀賞《張敬軒the next20 演唱會》。

發現感染者入場日期及座位位置如下：1月3日，對方曾外出用膳，亦曾到過張敬軒演唱會，坐46段第20行。

據今午衛生防護中心傳染病處主任張竹君今日表示 : 「一般來講，演唱會大家都載有口罩，但去過現場人事會需要做強制檢測，但暫時不會覺得其他人係一個緊密接觸者。」

軒仔所屬英皇娛樂演唱會部總監馮貽柏表示，在收到衛生署通知後，已經通知張敬軒及所有參予過演出的各個不同單位、不同公司的台前幕後等工程人員，盡快進行檢測。亦希望當晚到過現場觀眾，安全為要馬上前往進行檢測。

演唱會一直按照社交距離及政府防疫規定措施進行，亦在政府公佈暫停大型活動當日即一月六號立即宣佈演唱會取消及延期以配合政府的抗疫措施及保護觀眾及演出者的健康，希望疫情盡快過去，大家身體健康。

當晚獲邀擔任嘉賓的C AllStar表示會盡快接受檢測：「希望大家平安無事。謝謝。」