【取消檢疫】多名高官及議員可提早離營　許正宇、蕭澤頤、霍啟剛、何君堯等

▲ 多名高官及議員昨日陸續到竹篙灣檢疫中心。（黃傑偉攝）

本港爆發第五波疫情，洪為民1月3日在灣仔舉行的百人生日派對，更引發多名高官及議員須檢疫隔離，其中出席生日宴會的香港電台女主持，昨日（7日）初步陽性檢測結果，不過今日（8日）相信是受疫苗病毒株污染樣本所致，並非真正染疫，衞生防護中心表示，當晚9時半前離開場地、目前在竹篙灣檢疫中心的人士可取消檢疫，獲安排離開，預料有10多名人士。

TOPick根據早前收集議員回應，整理出至少有10名議員不需要檢疫，名單如下：

有出席宴會的選委會界別議員：

譚岳衡：當晚6時15分到達，與主賓禮節性打招呼後，6時25分即離場，沒有用餐，並使用安心出行記錄。知悉當中有賓客初步確診後，第一時間進行檢測，結果屬陰性。將遵照衛生防護中心安排，入住竹篙灣檢疫中心進行隔離。對於曾經前往人多密集的私人場所並給公眾帶來憂慮，真誠致歉。

林順潮：已做過檢測，結果為陰性，沒有病徵，身體沒有任何不適。當晚7點多到，逗留了兩、三分鐘，放下禮物後便離開，7點半前已離開現場。

吳傑莊：當日曾於6時許到達派對現場，逗留約45分鐘後離去，初步確診者於9時許才到達，因此沒有碰面，但慎重起見，仍自行進行檢測，結果呈陰性。

葛珮帆：當晚6點半左右到，祝賀主人家就走，7點左右離開餐廳，昨晚已經做了檢測，結果呈陰性，抱歉影響了防疫工作，以後會更加小心。

黎棟國：只逗留約15分鐘，於晚上7時離開，與初步確診者沒有接觸。

周文港：事發當晚約6:30進入現場，與主賓道賀後逗留不多於20分鐘，晚上7點前離開。有按照規定使用「安心出行」，出示「疫苗針卡」，在場沒有除口罩。防疫警惕性不足，對於引起市民批評，會深刻反省，深表歉意。昨日進行核酸檢測結果為陰性，未來會嚴格按照政府要求，認真做好防疫工作。

何君堯：當日下午6時28分到達宴會，有掃安心出行，向洪為民道賀及與賓客寒暄後，約7時20分離開。與港澳辦主任夏寶龍會面前，先後進行3次核酸檢測，結果均為陰性。目前感覺良好，一切正常。

陳家珮：與容海恩及黎棟國都於晚上7時15分前離開，尚未知道是否需要接受隔離，第二名染疫者於8時後才到達，若時間不重疊，相信不需要到竹篙灣接受隔離檢疫。

林智遠：當晚6時半出席生日活動，全程戴口罩及沒有飲食，7時許離開，今早已和太太去檢測，不知為何（立法會）出報告沒提我，應該是19+1。

陳沛良：當晚於6時40分已離開，與初步確診者沒有接觸，已檢測，正等候檢測結果。

容海恩：6時45分到達，和黨友先後於7時至7時10分前離開。昨日下午已做了檢測，報告顯示為陰性。對當晚嘉賓有確診者，感到十分遺憾，收到衞生防護中心通知，將前往竹篙灣檢疫中心，接受21天隔離檢疫。

有出席宴會的功能組別議員：

郭偉强（勞工界）：當日7點半離開，昨天得悉事件已即往檢測，已收到陰性結果，若收到通知會全力配合衞生防護中心的安排。疫情瞬息萬變，大家都要密切留意防疫資訊，提升防護意識。

霍啟剛（體育演藝文化及出版界）：當晚19:10到達餐廳，事前不知道活動出席人數，到現場於室內向洪生表示恭賀後，見到室內聚集人數較多，故轉移站在戶外地方，全程沒有除下過口罩，亦沒有用餐，並於19:22離開餐廳，明白公眾對事件的關注及憂慮，對曾經身處人多密集的聚會現場並影響防疫工作，感到非常抱歉。

出席官員9時半前離開

財經事務及庫務局局長許正宇

財經事務及庫務局副局長陳浩濂

創新及科技局副局長鍾偉強

創新及科技局局長政治助理張曼莉

政制及內地事務局副局長胡健民

警務處處長蕭澤頤－當晚6時許曾出席於灣仔舉行的一個生日聚會，短暫逗留後離開

政務司司長政治助理蕭嘉怡

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責任編輯：TOPick港聞組