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【封區檢測】港府圍封北角及銅鑼灣兩幢大廈　涉初步確診個案【不斷更新】

社會 19:01 2022/01/08

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居民接受檢測。（資料圖片）

本港爆發第五波疫情，今日（8日）錄得37宗確診個案，包括7宗源頭不明個案；另錄得逾30宗初步確診個案（即看:【下一頁】)。港府發言人表示，根據第599J章，政府可按防疫需要，作出限制與檢測宣告，由於發現曾在上址居住的初步陽性檢測個案，初步顯示涉及變異病毒株，今晚再次封區進行強制檢測。

【19:00】圍封銅鑼灣縉景臺第一座、北角富麗園B座

政府今日引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），作出限制與檢測宣告，自下午7時起限制在銅鑼灣銅鑼灣木星街18號縉景臺第一座、北角雲景道50號富麗園B座內的人士，須留在其處所並接受強制檢測。受檢人士須在其處所等候，直至「受限區域」內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。政府目標是在明日（9日）上午約6時半、7時完成此行動。

政府專家顧問許樹昌表示，本港社區不同地方已有數條傳播鏈，形容為第五波疫情的開始，惟需視乎會否出現大爆發，強調當局已將相關緊密接觸者送到檢疫中心檢疫，以免帶有病毒患者會引發大型的第五波疫情。詳情即看：【下一頁】

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