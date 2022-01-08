【強制檢測】一文看清強制檢測的方法　深喉唾液樣本、流動採樣站資料

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本港爆發第五波疫情，政府亦擴大強制檢測範圍，不少檢測中心近日預約爆滿，TOPick整理政府提供的檢測途徑，市民可以透過以下方法接受檢測。

(一) 社區檢測中心

為市民提供檢測服務，包括為須接受強制檢測的人士提供免費服務。社區檢測中心提供預約及即場登記服務，市民只需在24小時預約系統提供個人資料，預約系統顯示各中心未來兩周的預約情況，便利市民計劃及選擇合適地點和時段進行檢測。

（二）流動採樣站

下列地點增設或重開流動採樣站，為須接受強制檢測的人士提供免費服務

金鐘添馬公園（服務至1月12日）

柴灣邨灣畔樓

鴨脷洲漁安苑

九龍塘又一城

石硤尾街停車處

油麻地鴉打街臨時遊樂場（服務至1月14日）

馬鞍山錦豐苑

馬鞍山雅典居

將軍澳安寧花園

屯門翠寧花園

屯門嘉悅半島

愉景灣蘅峯曦欣閣

愉景灣消防局側空地

（三）私營化驗所

自行安排接受由衞生署認可，並可就檢測結果發出電話短訊通知的私營化驗所提供的檢測，名單按此，而有關樣本必須是鼻腔和咽喉合併拭子樣本

（四）深喉唾液樣本

受檢人士如獲註冊醫生發出醫生證明書，證明其因健康原因而未能使用鼻腔和咽喉合併拭子樣本進行指明檢測，則可選擇以下檢測途徑提供深喉唾液樣本：

於120間郵政局、20個港鐵站設置的自動派發機或醫院管理局（醫管局）47間指定普通科門診診所索取深喉唾液測試樣本收集包，並把樣本交回指定樣本收集點（派發點及時間，以及樣本收集點及時間，按此

於醫管局普通科門診診所按照醫管局醫護人員的指示接受檢測

自行安排接受由衞生署認可，並可就檢測結果發出電話短訊通知的私營化驗所提供的檢測。

食物及衞生局發言人提醒，於醫管局急症室及住院期間接受的檢測，以及不可就檢測結果發出電話短訊通知的私營化驗所提供的檢測，均不符合上述強制檢測公告的規定。

（五）懷疑受感染個案檢測

在2022年1月8日至1月21日的14日期間內，如註冊醫生於專業診治過程中，按臨牀判斷懷疑某人已染上新冠病毒，該醫生可發出書面指示，規定該人接受病毒檢測。收到書面指示的人士應在指示發出日期的兩天內完成檢測。

在書面指示下的受檢人士可選擇以下檢測途徑：

舉例而言，如在書面指示下的受檢人士於星期一收到書面指示，有關受檢人士應於檢測限期內、即星期三或之前按上述途徑接受檢測。若有樣本呈現初步陽性，會交由衞生署公共衞生化驗服務處覆檢以確認結果，確診個案會由衞生署衞生防護中心跟進並公布。

政府會繼續全力追蹤曾到過有關地方並可能受感染人士，並嚴肅跟進相關人士有否遵從檢測公告。任何相關人士如未有遵從檢測公告即屬犯罪，可處定額罰款5,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令即屬犯罪，並可處第四級罰款（25,000元）及監禁六個月。

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責任編輯：TOPick港聞組