【檢疫酒店】太古城香港東隅酒店　下月起只作為國泰機組人員指定檢疫酒店

▲ 香港東隅酒店（香港東隅酒店官網圖片）

本港爆發第五波疫情，位於太古城香港東隅酒店（EAST Hotels）宣布，下月1日起將成為國泰航空機組人員的指定檢疫酒店，不會接受其他房間預訂。

酒店表示，因應政府對機組人員的檢疫安排，航空公司機組人員抵港後需入住指定檢疫酒店進行隔離。由2022年2月1日起，香港東隅將成為國泰航空機組人員的指定檢疫酒店，因此並不接受其他房間預訂。

至於酒店內的FEAST (Food by EAST) 餐廳和Domain咖啡廳將如常運作，並只可經由太古城中心2樓的行人天橋到達。位於頂樓的Sugar則將暫時關閉。

酒店又指為確保酒店團隊成員、機組人員，以至社區人士的健康和安全，已作出一系列特別措施與安排，將繼續遵從政府指引及在所有公共範圍進行徹底清潔消毒，確保維持最高的衛生標準。

政府已派專責人員巡查香港東隅，確保酒店遵守政府的相關要求。另外，酒店客房樓層及餐廳均設有不同的空調系統，機組人員及酒店餐廳的服務亦將分別由兩隊團隊提供。

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記者：伍瑋瑋