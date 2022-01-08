【防疫措施】康文署人員發逾1200次口頭勸諭　籲市民遵守群組聚集規例

▲ 圖示康文署職員於添馬公園呼籲場地使用者遵守有關法例規定，並派發宣傳單張。（政府新聞網圖片）

康文署今日（8日）聯同相關部門的執法隊伍加強巡查轄下場地，呼籲使用場地人士遵守有關群組聚集和佩戴口罩的規例，並檢控經勸喻仍不遵守規例者。截至今日下午4時，共發出超過1200次口頭勸諭，發言人呼籲市民自律，以減低病毒在社區傳播的風險。



另外，署方人員在轄下場地巡邏期間，亦向外籍家庭傭工派發宣傳單張，同時透過場地廣播及告示牌，呼籲有關人士遵守有關法例規定。



康文署發言人呼籲市民必須遵守《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）規定，不得進行多於法例指定人數的群組聚集，而現時在公眾地方進行群組聚集的人數限制為四人；以及遵守《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》（第599I章）規定，身處公眾地方時均須一直佩戴口罩，違例者可被檢控。



發言人指，康文署及相關部門的執法隊伍明天（9日）會繼續加強巡邏, 如發現違規情況，會採取執法行動。

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記者：郭詩詩