【童樂居虐兒】香港保護兒童會：已調配人手到童樂居工作　營運符合規管

▲ 香港保護兒童會指已調配人手到童樂居工作，營運符合規管。（陳麗娜攝）

香港保護兒童會「童樂居」有職員涉虐待多名嬰幼兒被捕。警方今日（8日）就再多8名女子，涉嫌對所看管兒童或少年人虐待或忽略被捕一事召開記者會。事件至今已拘捕14名童樂居職員，涉91次虐兒，共有26名受害兒童被虐，年紀最細1歲10個月，最大都只是3歲8個月，已安排其到醫院觀察和治療，全部人情況穩定。詳情即看:【下一頁】

香港保護兒童會發言人指出，「童樂居」可接觸兒童的員工有60多人，該會在事件發生後，已經由不同單位調配符合資格的人手到「童樂居」工作，包括幼兒工作者，幼兒中心督導及社工，以確保服務不受影響。

▲ 「童樂居」有14名職員涉虐待26名嬰幼兒被捕。（陳麗娜攝）

發言人指童樂居的營運受社署監管，員工與兒童比例有法例規定，雖然幼兒工作員經常出現招聘困難，但這是幼兒照顧服務的恒常挑戰，其他營運機構亦面對同樣問題，強調「童樂居」營運是完全符合法例及規管。

至於所有涉事小童及家庭，均會安排接受臨床心理學家評估，再制訂跟進計劃。處理今次事件的一切專業服務費用，包括情緒支援服務，均由會方的非政府撥款資源中支付。同時為支援同工，會方也安排了基督教服務中心為有需要的職員提供輔導。

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記者：伍瑋瑋