【強制檢測】19個處所納強檢公告 包括紅館及3區街市
政府今日（9日）就強制檢測公告刊憲，共19個指明地方被納入強制檢測公告，當中包括多區街市及餐廳等，另包括3間學校。
香港銅鑼灣禮頓里6號香港靈糧堂幼稚園
- 指明期間及時段：2021年12月27日至2022年1月8日
香港新界將軍澳和明苑和逸閣地下青衣商會將軍澳幼稚園
- 指明期間及時段：2021年12月27日至2022年1月8日
香港黃竹坑黃竹坑道18號瑞琪工業大廈地鋪一豐味瑞琪食堂
- 指明期間及時段：2021年12月28日中午12時至下午1時
香港新界大嶼山東涌逸東街8號逸東商場地下香港街市（逸東邨）
- 指明期間及時段：2022年1月3日下午2時至 下午4時、2022年1月4日 下午2時至下午4時、2022 年1月6日下午2時至下午4 時或2022年1月7日下午2 時至下午4時
香港新界大嶼山東涌東涌海濱路8號海堤灣畔商場地下Q2號 鋪東涌獸醫中心
- 2022年1月5日下午2時至下午3時
香港北角渣華道99號渣華道市政大廈渣華道街市
- 指明期間及時段：2021年12月29日上午10時至中午12時
香港銅鑼灣維多利亞公園第55屆工展會
- 指明期間及時段：2022年1月3日下午4時至下午6時
香港天后銅鑼灣道180號百樂商業中心地庫家居軒
- 指明期間及時段：2022年1月5日上午7時至上午9時或2022年1月6日上午8時至上午10時
香港銅鑼灣霎東街15號OLIV大廈10樓醫學美肌中心
- 指明期間及時段：2022年1月4日上午11時至下午1時或2022年1月6日 下午4時至下午6時
香港新界大埔大元邨南亞路德會沐恩中學
- 指明期間及時段：2021年12月27日至2022年1月8日
香港九龍鑽石山瓊東街8號嘉峰臺商場地下5A號鋪金滙地產
- 指明期間及時段：2021年12月27日至2022年1月8日
香港九龍鑽石山瓊東街8號嘉峰臺商場地下3號鋪嘉峰小廚
- 指明期間及時段：2022年1月5日下午1時至下午3時
香港九龍牛池灣金池徑26號地下幸福茶餐廳
- 指明期間及時段：2022年1月5日上午11時至下午3時
香港九龍牛池灣清水灣道11號牛池灣街市
- 指明期間及時段：2022年1月3日上午11時至下午1時或2022年1月5日上午11時至中午12時
香港九龍紅磡都會道6號置富都會7樓747-748號鋪湯加
- 指明期間及時段：2022年1月3日下午6時至下午8時
香港九龍紅磡暢運道9號香港體育館
- 指明期間及時段：2022年1月3日下午7時至下午11時59分
香港新界將軍澳坑口培成路38號西貢將軍澳政府綜合大樓（高座）地下坑口社區會堂
- 指明期間及時段：2022年1月6日上午9時30分至上午10時30分
香港新界大嶼山赤鱲角香港國際機場一號客運大樓4樓鄰近N24號登機閘口停機坪香港飛機工程有限公司女職員更衣室
- 指明期間及時段：2021年12月27日至2022年1月8日
香港新界大嶼山赤鱲角香港國際機場一號客運大樓4樓鄰近 S25號登機閘口停機坪香港飛機工程有限公司控制室
- 指明期間及時段：2021年12月27日至2022年1月8日
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一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb
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責任編輯：李榮忠