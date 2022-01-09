【強制檢測】19個處所納強檢公告　包括紅館及3區街市

▲ （黃建輝攝）

政府今日（9日）就強制檢測公告刊憲，共19個指明地方被納入強制檢測公告，當中包括多區街市及餐廳等，另包括3間學校。

香港銅鑼灣禮頓里6號香港靈糧堂幼稚園

指明期間及時段：2021年12月27日至2022年1月8日

香港新界將軍澳和明苑和逸閣地下青衣商會將軍澳幼稚園

指明期間及時段：2021年12月27日至2022年1月8日

香港黃竹坑黃竹坑道18號瑞琪工業大廈地鋪一豐味瑞琪食堂

指明期間及時段：2021年12月28日中午12時至下午1時

香港新界大嶼山東涌逸東街8號逸東商場地下香港街市（逸東邨）

指明期間及時段：2022年1月3日下午2時至 下午4時、2022年1月4日 下午2時至下午4時、2022 年1月6日下午2時至下午4 時或2022年1月7日下午2 時至下午4時

香港新界大嶼山東涌東涌海濱路8號海堤灣畔商場地下Q2號 鋪東涌獸醫中心

2022年1月5日下午2時至下午3時

香港北角渣華道99號渣華道市政大廈渣華道街市

指明期間及時段：2021年12月29日上午10時至中午12時

香港銅鑼灣維多利亞公園第55屆工展會

指明期間及時段：2022年1月3日下午4時至下午6時

香港天后銅鑼灣道180號百樂商業中心地庫家居軒

指明期間及時段：2022年1月5日上午7時至上午9時或2022年1月6日上午8時至上午10時

香港銅鑼灣霎東街15號OLIV大廈10樓醫學美肌中心

指明期間及時段：2022年1月4日上午11時至下午1時或2022年1月6日 下午4時至下午6時

香港新界大埔大元邨南亞路德會沐恩中學

指明期間及時段：2021年12月27日至2022年1月8日

香港九龍鑽石山瓊東街8號嘉峰臺商場地下5A號鋪金滙地產

指明期間及時段：2021年12月27日至2022年1月8日

香港九龍鑽石山瓊東街8號嘉峰臺商場地下3號鋪嘉峰小廚

指明期間及時段：2022年1月5日下午1時至下午3時

香港九龍牛池灣金池徑26號地下幸福茶餐廳

指明期間及時段：2022年1月5日上午11時至下午3時

香港九龍牛池灣清水灣道11號牛池灣街市

指明期間及時段：2022年1月3日上午11時至下午1時或2022年1月5日上午11時至中午12時

香港九龍紅磡都會道6號置富都會7樓747-748號鋪湯加

指明期間及時段：2022年1月3日下午6時至下午8時

香港九龍紅磡暢運道9號香港體育館

指明期間及時段：2022年1月3日下午7時至下午11時59分

香港新界將軍澳坑口培成路38號西貢將軍澳政府綜合大樓（高座）地下坑口社區會堂

指明期間及時段：2022年1月6日上午9時30分至上午10時30分

香港新界大嶼山赤鱲角香港國際機場一號客運大樓4樓鄰近N24號登機閘口停機坪香港飛機工程有限公司女職員更衣室

指明期間及時段：2021年12月27日至2022年1月8日

香港新界大嶼山赤鱲角香港國際機場一號客運大樓4樓鄰近 S25號登機閘口停機坪香港飛機工程有限公司控制室

指明期間及時段：2021年12月27日至2022年1月8日

【湊得輕鬆啲】3大性格培養成就十優女兒麥明詩 麥何小娟︰有自信心才能自學

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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責任編輯：李榮忠