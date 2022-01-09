【新冠肺炎】望月樓群組患者曾到九展　消息指MIRROR+ERROR全員接受強檢

第5波疫情爆發，當中望月樓群組的患者夫婦（個案編號12654及12708）在上月27日下午約2時半到又一城望月樓用膳後，1發病且確認帶有Omicron變種病毒，之後再陸續有人確診。

據衛生防護中心公布，患者夫婦去望月樓的同一天，亦曾到九龍灣國際展貿中心。

因此九展被納入強制檢測，任何曾於指定期間及時段，即在12月27日下午5時至7時身處該處的人士亦需強制檢測，而ViuTV總部正就是位於九龍灣國際展貿中心。

【洪為民群組】曾接種3劑疫苗 港台創作總監馬浚偉緊急檢測呈陰性

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交深喉唾液樣本

因為在12月27日當晚為《新城勁爆頒獎禮2021》，所以MIRROR及ERROR眾成員先回到ViuTV總部梳妝後，才再到灣仔會展出席頒獎禮，因此MIRROR及ERROR共16位成員需接受強檢，他們在日前已進行首次強檢，結果全屬陰性。

至昨日（1月8日），他們進行第二次檢測，報道指MIRROR及ERROR成員已先後回公司交出深喉唾液樣本。消息傳出後，他們的粉絲鏡粉和404都表示關心，紛紛留言慰問偶像。

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