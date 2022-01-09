  • 18°C
香港時間 : 2022109日 (週日) 10:49
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 叱咤樂壇頒獎典禮 聖誕2021 萬千星輝頒獎禮 靚太安樂窩 王力宏 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 全民造星IV 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠肺炎】望月樓群組患者曾到九展　消息指MIRROR+ERROR全員接受強檢

娛樂 09:47 2022/01/09

分享：

熱門 叱咤樂壇頒獎典禮 聖誕2021 萬千星輝頒獎禮 靚太安樂窩 王力宏 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 全民造星IV 超市大搜查

第5波疫情爆發，當中望月樓群組的患者夫婦（個案編號12654及12708）在上月27日下午約2時半到又一城望月樓用膳後，1發病且確認帶有Omicron變種病毒，之後再陸續有人確診。

據衛生防護中心公布，患者夫婦去望月樓的同一天，亦曾到九龍灣國際展貿中心。

因此九展被納入強制檢測，任何曾於指定期間及時段，即在12月27日下午5時至7時身處該處的人士亦需強制檢測，而ViuTV總部正就是位於九龍灣國際展貿中心。

【洪為民群組】曾接種3劑疫苗　港台創作總監馬浚偉緊急檢測呈陰性

    點擊圖片放大
    +5
    +4

交深喉唾液樣本

因為在12月27日當晚為《新城勁爆頒獎禮2021》，所以MIRROR及ERROR眾成員先回到ViuTV總部梳妝後，才再到灣仔會展出席頒獎禮，因此MIRROR及ERROR共16位成員需接受強檢，他們在日前已進行首次強檢，結果全屬陰性。

至昨日（1月8日），他們進行第二次檢測，報道指MIRROR及ERROR成員已先後回公司交出深喉唾液樣本。消息傳出後，他們的粉絲鏡粉和404都表示關心，紛紛留言慰問偶像。

最新影片推介：3大性格培養成就十優女兒麥明詩　麥何小娟︰有自信心才能自學

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【洪為民群組】曾接種3劑疫苗　港台創作總監馬浚偉緊急檢測呈陰性
16:08 2022/01/08
【洪為民群組】曾接種3劑疫苗　港台創作總監馬浚偉緊急檢測呈陰性
【洪為民群組】鄺美雲否認參加洪為民派對　但離場前曾與主人翁打招呼
11:23 2022/01/08
【洪為民群組】鄺美雲否認參加洪為民派對　但離場前曾與主人翁打招呼
【MIRROR成員】MIRROR演唱會影碟今日預售　網絡大塞車各區現前夫排隊潮
13:24 2022/01/08
【MIRROR成員】MIRROR演唱會影碟今日預售　網絡大塞車各區現前夫排隊潮

你可能感興趣

【洪為民群組】曾接種3劑疫苗　港台創作總監馬浚偉緊急檢測呈陰性
16:08 2022/01/08
【洪為民群組】曾接種3劑疫苗　港台創作總監馬浚偉緊急檢測呈陰性
【洪為民群組】鄺美雲否認參加洪為民派對　但離場前曾與主人翁打招呼
11:23 2022/01/08
【洪為民群組】鄺美雲否認參加洪為民派對　但離場前曾與主人翁打招呼
【MIRROR成員】MIRROR演唱會影碟今日預售　網絡大塞車各區現前夫排隊潮
13:24 2022/01/08
【MIRROR成員】MIRROR演唱會影碟今日預售　網絡大塞車各區現前夫排隊潮
娛樂人物職業 新冠肺炎疫情 疫情 新冠肺炎 Mirror Error 網絡熱話 歌手 ViuTV

最高瀏覽

【異搜店X開心速遞】未嘗當女一樂天不遺憾　林漪娸婚姻曾現危機：任何事也要付出
18:00 2022/01/07
【異搜店X開心速遞】未嘗當女一樂天不遺憾　林漪娸婚姻曾現危機：任何事也要付出
【初步確診】今日錄逾30宗初步確診個案　有患者曾到張敬軒演唱會
16:44 2022/01/08
【初步確診】今日錄逾30宗初步確診個案　有患者曾到張敬軒演唱會
【顏面何存】日本黑幫大哥生殖器增大手術失敗　護士說錯一句話被下江湖追殺令遇襲
18:26 2022/01/07
【顏面何存】日本黑幫大哥生殖器增大手術失敗　護士說錯一句話被下江湖追殺令遇襲