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【封區檢測】3區共逾1600名居民接受檢測　沒有發現確診個案

社會 10:28 2022/01/09

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3區共逾1600名居民接受檢測，沒有發現確診個案。（資料圖片）

新冠肺炎疫情持續，多個群組繼續擴大，加上Omicron變種病毒入侵社區，政府昨晚（8日），圍封3區強制檢測，均在涉及初步陽性檢測個案，初步顯示涉及變異病毒株，經評估後相關區域感染風險有機會較高，政府經檢測呈陽性後決定就相關區域作出限制與檢測宣告。

圍封的地區包括銅鑼灣木星街18號縉景臺第一座、北角雲景道50號富麗園B座及東涌逸東街8號逸東二邨信逸樓（即看：【下一頁】）。港府派員到上址為有關居民進行檢測，分別有約185名、約205名、約1,287名居民接受檢測，當中沒有發現陽性檢測個案，有關行動均於今早（9日）完成。

政府重申會嚴肅執法，如任何人士未能出示檢測結果電話短訊，或佩戴手環以證明接受強制檢測即屬違反強制檢測公告，可處定額罰款5,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令或限制與檢測宣告即屬犯罪，並可處第四級罰款（25,000元）及監禁六個月。

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責任編輯：李榮忠

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