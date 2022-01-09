【新冠肺炎】炎明熹姚焯菲睇軒仔個唱幸沒中招　聲夢學員戴口罩繼續出騷

新冠肺炎疫情出現第五波爆發，據衛生防護中心資料顯示，有兩名確診者於潛伏期內曾在1月3日入場睇《張敬軒the next20 演唱會》。

當日兩名確診者坐46段第20行，據今午衛生防護中心傳染病處主任張竹君今日表示 : 「一般來講，演唱會大家都載有口罩，但去過現場人事會需要做強制檢測，但暫時不會覺得其他人係一個緊密接觸者。」



軒仔所屬英皇娛樂演唱會部總監馮貽柏表示，在收到衛生署通知後，已經通知所有參予過演出的各個不同單位、不同公司的台前幕後等工程人員，盡快進行檢測。亦希望當晚到過現場觀眾，安全為要馬上前往進行檢測。

【新冠肺炎】有初步確診者曾到張敬軒演唱會 台前幕後+嘉賓C AllStar：會盡快接受檢測

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多位圈中人出席

當晚獲邀擔任嘉賓的C AllStar在昨日（1月8日）表示會盡快接受檢測，並稱：「希望大家平安無事。謝謝。」

因為當晚有場人士均要接受強檢，而當時逾20位圈中人出席，包括：炎明熹（Gigi）、姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）冼靖峰（Archie）等一眾聲夢學員，另外還有胡定欣及姚子羚、陳山聰、胡蓓蔚、郭柏妍、曾比特等。

他們所屬公司表示炎明熹、冼靖峰因工作關係，1月3日後已進行病毒檢測，結果為陰性。同時亦表示，會按衞生防護中心指引，盡快安排當晚有出席1月3日軒仔個唱的聲夢學員做強制檢測。

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接受快速檢測

因為聲夢學員Gigi、Chantel、Yumi、詹天文（Windy）、張馳豪（Aska）、何晉樂（Rock）、林智樂（Felix）及孫漢霖（Steven）聲夢學員在昨晚（1月8日）要參與《慈善星輝仁濟夜》演出，因此TVB為其餘在之前未接受病毒檢測的學員進行快速檢測，結果顯示眾人未有確診。

至於8位負責在昨晚《慈善星輝仁濟夜》演出的聲夢學員，在台上演出時全程佩戴口罩，並保持一定距離。

另外，1月3日入埸睇張敬軒演唱會的胡定欣，即入院做快速病毒檢測，結果顯示呈陰性，昨晚在個人IG報平安：「我已晚上7時到醫院做檢測。剛收到報告，並顯示NOT DETECTED。祝大家身體健康。」

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