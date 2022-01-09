【新冠肺炎】梁卓偉擔心源頭不明理貨員個案　能否有效切斷社區傳播鏈未來2日是關鍵

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本港新冠變種病毒Omicron威脅未解，第5波疫情殺到，多個群組都有增加確診個案，政府專家顧問、港大醫學院院長梁卓偉在一個電視節目表示，加緊防疫措施有效減低傳播，

梁卓偉表示，如果沒有任何防疫措施、社交距離措施，Omicron患者平均可傳播給平均8人，空姐母親直接傳播了給7人與中位數相若，而第3代、第4代傳播的人數大概2至3人，反映加緊防疫措施有效減低傳播，未有如外國出現「海嘯式爆發」。惟他認為Omicron危機仍未解除，危險期是在爆發後的14至21日，他較為擔心源頭不明理貨員的個案，仍未找出感染源頭，如果最終發現個案與現有群組感染無關，就證明社區有隱形傳播鏈。

梁卓偉表示，要觀察未來2至3日疫情，才判斷到現有防疫措施，能否有效切斷社區傳播鏈，但若還有其他源頭不明的個案，就有需要考慮收緊防疫措施，例如學校提早放農曆新年假期、更大規模的在家工作等。他又指這次的措施是在本港抗疫中做得比較快及到位，認為快就一定是很快的，狠而言在網上就能看到受影響的人，他們甚至認為太狠，由其是一些食肆預訂食材不是說取消就取消。

政府指要平衡日常需要及防疫，梁卓偉同意，本港大部份食物供應來自外地，因此貨機的確是香港「命脈」，如不能營運，會令香港「斷水斷糧」，但強調航空公司絕不能安排機組人員「客機去、貨機返」，形容這些是企業和監管責任。

早前梁卓偉估計在社區有5至10條的隱形傳播鏈，第5波絕不比第3波和第4波疫情輕（詳情即看【下一頁】），被問及最新的估算，他認為未來數日陸續會有初步確診及確診個案，根據過去幾波疫情的經驗，即使檢測頻密，都是每3至4名患者，才有1人被發現確診，換言之要將現時確診人數乘3至4倍，才推算到實際感染人數。

梁卓偉強調，接種兩劑疫苗對防重症仍然有6成效力，三劑復必泰有近9成效力；惟對於清零而言，接種兩劑疫苗在4至6個月，抗體就會下降，一定需要接種第3劑疫苗。

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記者：李榮忠