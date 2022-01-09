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【2元乘車優惠】下月27日起優惠擴展至60歲　羅致光：合資格者本月底前須遞交申請

社會 11:05 2022/01/09

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下月27日起優惠擴展至60歲人士，羅致光提醒合資格者本月底前須遞交申請。（羅致光網誌提供）

2月27日起，長者及合資格殘疾人士二元乘車優惠計劃，合資格年齡由65歲下調至60歲，並擴展至紅色小巴、街渡和電車。勞工及福利局長羅致光提醒，為求易於識別，60至64歲合資格人士即使擁有個人八達通，仍須申請印有相片和姓名的個人八達通卡「樂悠咭」。

羅致光今日（9日）發表網誌表示，八達通公司至今收到約52.6萬份申請，估計佔1957至1961年出生人口約86.3%，提醒仍未申請的合資格人士，必須在本月31日前透過「八達通App」遞交申請，否則將不能如期享用優惠。

他續稱，八達通公司已在灣仔、旺角、天水圍和大圍增設臨時「樂悠咭」申請服務中心，周一至周六日開放，平日營業時間為上午9時至下午8時及星期六上午9時至下午1時，詳細地址如下：

  • 灣仔告士打道5號稅務大樓30樓3030室
  • 旺角彌敦道750號始創中心19樓1917-1918室
  • 天水圍天晴邨天晴社區綜合服務大樓4樓401B室
  • 沙田大圍顯和里5號顯徑鄰里社區中心2樓會議室（1月7日至1月20日暫停開放）

至於持有有效「殘疾人士身分」個人八達通的殘疾人士，可繼續享用2元乘車優惠，無需申請「樂悠咭」；65歲或以上人士，可以繼續沿用現有的不記名長者八達通，或者個人八達通，享用2元乘車優惠，政府會另行公布他們申請「樂悠咭」的安排。

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責任編輯：陳麗娜

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