【食不安心】九龍城茶餐廳外賣驚見小強　食客嬲爆要求退款：爭啲放咗入口

▲ 有網民於網上怒揭茶餐廳外賣有小強，而且餐廳員工態度惡劣。

疫情下，大家叫外賣的情況增加，昨日（８日）有網民發文表示，在九龍城打鼓嶺道一間茶餐廳叫外賣，吃了兩三口時才發現有一隻曱甴在碗邊，餐廳不但沒有「退足錢」，而且態度惡劣。帖文一出，隨即引來熱議，不少網民同意餐廳衛生惡劣，但有人認為事主「報食環」才是最實際。

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事主昨日（８日）到九龍城打鼓嶺道一間茶餐廳叫外賣，在facebook群組「中伏飲食報料區」發文分享「中伏」經歷。事主指自己買了外賣回家後，吃了兩三口才驚現有隻「小動物」在碗邊，並感到十分嘔心。

曱甴曱甴曱甴呀，爭啲放咗入口，想嘔，頂咗一陣，真係嘔咗。

事主向餐廳反映有關情況後，以為餐廳會有基本的表示「唔好意思」以及退回早餐錢，「點知間茶餐廳入邊個老細連收銀阿姐，加埋水吧師傅三個人一句說話都冇講，淨係粒聲唔出攞走咗碗嘢去廚房！」

他續指，自己要主動問一位疑似是老闆娘的收銀員「係咪應該退返個早餐錢俾我？」該名員工才「施施然」打開收銀機，僅退回30元予事主。

大佬，我個早餐價值$37㗎，佢仲想打個折呀。

餐廳不但沒有就事件道歉，就連退款都並非退回全數，事主表示明白現在的時勢大家都過得很艱難，但餐廳的態度實在令事主忍無可忍，故此發文怒揭餐廳的惡行。

帖文引起其他網民關注，不少網民也認為餐廳衛生惡劣，以及分享自己的「中伏」經歷，不過有其他人認為，事主應該要「報食環」而非只在平台上「唱衰」餐廳，更鼓勵事主要舉報餐廳，避免再有其他受害者。

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責任編輯：羅嘉欣