【被迫出櫃】港男與男上司相戀公園攬錫　反同阿媽撞破怒摑：唔會接受

▲ 港男與男上司拍拖，遭媽媽撞破。

同志戀愛未必人人能接受，一名港男日前在網上討論區「Dcard」發文，指自己與男上司拍拖7個月，某夜於公園拖手擁抱及親吻時，遭媽媽撞破，回家更被怒摑幾巴。媽媽明言不會接受同性戀愛，令港男感難受，稱「諗起都想喊出嚟」。

公園攬錫遭媽媽撞破

港男大半年前曾於討論區發4篇文章，分享被男上司追求的經歷。兩人歷經波折後相戀，得到不少網民祝福。他日前再度發文，形容拍拖後是「悲劇的開始」。某夜上司送他回家，兩人在屋苑附近的公園閒聊，期間有不少親密舉動，「走嗰時有偷偷錫咗幾啖」。

想不到兩人在公園攬錫的行為遭媽媽撞破，港男甫踏進家便遭質問，結果拍拖7個月便被迫出櫃。媽媽得知後感憤怒，不斷責罵又哭着打他幾巴掌。港男嚇得不懂反應，只能呆站原地等她停手。男友得知情況後，接樓主到他家，表示感到內疚，稱不想因相戀而導致家庭分裂，提議分開並向媽媽解釋屬誤會。

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媽媽明言不接受

樓主當下心灰意冷，對男友感失望。翌日他回家，媽媽已冷靜下來，但明言不會接受同性戀愛，往後亦不再提起此事。樓主與男友冷戰一個月後和好，男友答應「無論咩事唔會再放手，就算幾難都會一齊去面對」。回想過往經歷，樓主坦言感心酸：

諗起都想喊出嚟，真係好困難……如果佢嘅性別唔同，係咪一切都會順利好多？我知而家嘅睇法已經開放咗好多，但無奈仲有好多上一輩唔接受。

面對突如其來「被出櫃」，兩人相戀之路更顯崎嶇。樓主打算約媽媽與男友一同見面，盼大家心平氣和聊天，媽媽能夠放下偏見。樓主又指從無怪責媽媽打他，明白她未必一時三刻能接受，「但就算係咁，我都唔會妥協」，勇敢守護所愛。

不少網民看後安慰樓主，並向兩人送上祝福：

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責任編輯︰王明芳