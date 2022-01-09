【綠葉王】李國麟北上慘成「劣質帶貨藝人」　解釋嘴對嘴錫女兒沒做錯：我樂在其中

近年不少藝人北上發展並加入「直播帶貨」行列，可是綠葉王李國麟早前卻直播8個小時，貨品都係無人問津被封為「最慘帶貨明星」。李國麟近日接受港台《舊日的足跡》主持車淑梅訪問，大談直播帶貨事件來龍去脈。

對於被網民封為「最慘帶貨明星」，他聞言後大方笑稱：「我可以澄清一吓，其實我總共做咗4場直播，第一場 7月尾喺杭州，營業額8萬多，流量59萬7千人次第二場營業額38萬多，流量120萬人次，每次唔夠兩個鐘。」

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嘗試陌生環境工作

現在慘被內地社交平台評為「劣質帶貨藝人」，他直言牽涉團隊的售後服務未如理想，給粉絲的禮物遲遲未能送到即使成功賣貨38萬結果退貨31萬。他直言非常失望，揚言不會再合作。

後來李國麟又參加了兩場直播帶貨他表示：「嗰兩場同經理人公司做得好好多，做咗一次唔夠兩個鐘，一次4個鐘。可惜已被評為『劣質帶貨藝人』 ，營業額跌到7萬蚊，流量只得17萬幾。去年11月28日做最後一場，自己暫時停一停。」

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他稱會繼續登台、拍劇，因自己喜歡演戲多於帶貨，做直播帶貨只是想試試在陌生環境工作的能力：「我贏咗㗎喇，頭兩場佢地都諗唔到有好成績！我贏咗㗎喇！好開心呀！ 」

李國麟續道：「突然睇到自己變成 『最慘帶貨明星』，我就問搞乜鬼？喺咪得罪咗人？」後來直播帶貨事件在內地反彈 一些貨主以為這是他的宣傳套路反而有很多貨主要求合作。

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幽默的李國麟稱，其經理人公司辦公室本已囤積了一些貨物像一個小型超市，現在貨物多到變成了一個大型超市。他指，事件令其經一事長一智，日後會小心選貨更自言不會做8小時，因為體力根本不能應付。

對於會否怕這次事件影響形象，他坦言：「我冇乜所謂。入行46年，問題係點解會有咁樣嘅報道？我唔知點樣形容呢次事件，我冇嬲，只係好多同事關心我叫我小心啲，唔好咁辛苦！我屋企人都覺得好笑，因為我每次都同佢哋分享我嘅帶貨成績。」

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廿四孝爸爸

李國麟坦言，現在最想返香港屋企，因為已在內地逗留了10個月。他現時與TVB的合約是每年拍一套劇，想在自己仍然「行得走得」的時侯盡量去更大的市場發展，賺更多收入，令家人將來過得更舒服。

他表示：「好掛住屋企人，而家個女啱啱飛咗去英國讀Drama。仲記得2017年7月我哋同一大班人慶祝佢15歲生日，嗰張嘴對嘴嘅相俾啲網民話我咁樣錫唔啱。其實當時只係開心分享，佢哋心態咁負能量，接受唔到唔緊要，我已經樂在其中，女兒係世界上最寶貴嘅嘢！」

李國麟認為自己沒做錯，即使他日自己年屆90歲仍會繼續錫女兒。至於女兒日後會否成為星二代，他指一切由女兒決定，自己只希望她能開拓眼界以及學識做人。

他笑言自己非常寵愛女兒： 「阿爸教落，唔知個女第二日嫁得好唔好，老豆錫咗佢先，如果萬一嫁得唔好，起碼都歎過吓父愛。」