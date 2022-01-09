【疫下市道】飲食界料禁晚市堂食2周最少失50億元　倡政府提供津貼及加大擔保貸款額

▲ 飲食界料禁晚市堂食2周最少失50億元，倡政府提供津貼及加大擔保貸款額。（資料圖片）

本港出現新冠變種病毒Omicron社區傳播鏈，政府收緊防疫措施，暫停食肆晚市堂食2周及表列處所營業，飲食界立法會議員張宇人表示，受新規定影響，業界最少損失50億，建議政府為業界提供津貼及加大擔保貸款額；工聯會議員鄧家彪則建議，當局直接資助70至80萬受影響的僱員，確保援助每名員工。

張宇人今日（9日）在商台節目稱，業界原預計在舊曆年前一個月達130億元生意額，惟受防疫措施收緊影響，至少損失50多億，不少食肆早前已預訂大量食材應市，料損失更慘重，建議當局提供約100至200億支援，可參考早前做法，按食肆面積發放津貼，並擴大百分百擔保貸款額，幫助業界渡過難關。

張宇人預計，當擴大疫苗氣泡計劃後，業界生意將下跌2成，但為了盡早通關，業界都願意配合政府，惟當局因應疫情宣布餐廳要暫停晚市，批評對方每次都犧牲飲食業。他另指，國泰機組人員違規外出引發第5波疫情，可考慮刑事處理，認為政府必須找人「開刀」。

70至80萬受停業影響員工 須放無薪假、失年尾雙糧

鄧家彪在同一節目上指出，除食肆外15個處所均須停業14天，美容和健身等行業不少員工屬自僱人士，有工會稱會員開始要放無薪假，更甚年尾失去雙糧，估計受影響人數達70至80萬，他稱若按早前的保就業計劃將津貼直接發放給僱主，相信資助未能平均分到員工手上，建議當局可為擁有強積金戶口的從業員提供直接資助：

（員工）能夠提供強積金，經僱主認證，當局可按比例出資助金，當一個月提供一萬，錢不多，但令水深火熱的僱員走出困境。

本港豁免機組人員檢疫一直為人詬病，鄧家彪認為，早前有國泰機組人員不守防疫要求，導致Omicron流入社區，事件反映國泰管理出現問題，但一直沒有糾正，並質疑當局無及早處理相關漏洞，促請政府檢討並盡快懲處涉事人員，盡快推行全民檢測，以快、狠、準應對第5波疫情。

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記者：陳麗娜