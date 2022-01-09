【判若兩人】靠高度自律半年勁減90磅肥肉　58歲美國前國務卿傳為選舉做準備

減肥成功全靠自律！曾效力美國前總統特朗普的前國務卿的蓬佩奧（Mike Pompeo），在任職美國國務卿期間，有著嚴重的肥胖問題，由去年開始努力減肥，至今已成功減走90磅（約40公斤），簡直判若兩人！

▲ 蓬佩奧體重曾達300磅，6個月後成功減走90磅！（圖片來源：影片截圖）

據外地傳媒報導，蓬佩奧受訪時表示，由去年6月看到自己體重即將達到300磅（136公斤）時，他決意減肥，卸任後的他，用了半年時間減走90磅（約40公斤），自律地飲食及運動，最後減肥成功！

我開始運動，並非每天，但幾乎是每天，吃健康的食物，體重就開始下降了。

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58歲的蓬佩奧把家中的地下室打造成健身房，設備包括啞鈴及滑步機。他說：「我儘量一周去地下室5、6次，每次待半小時左右，沒有什麼科學的方法。沒有教練、沒有營養師，就只有我一個人。」

蓬佩奧指自律是重要因素，他改變飲食習慣，戒掉芝士漢堡及含糖的食物，開始均衡飲食，養成健康的生活習慣。而身為義大利後裔的他，仍會維持傳統，參加家庭聚餐。

然而家庭聚餐少不了義大利麵、麵包、芝士和甜點，但蓬佩奧只會說：「來一份沙拉吧」，為了維持身材他會節制飲食，就這樣，他在6個月裡，減掉了90磅。

最重要的是保持一個正確的心態，讓身體從惡性循環中解脫出來，進入良性循環。

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蓬佩奧卸任後，成為了Fox News的撰稿人，在非營利組織美國法律與正義中心（American Center for Law and Justice）擔任國際事務高級顧問，並成為成立政治行動委員會（PAC），致力於幫助共和黨在中期選舉中奪回參眾兩院。

被問到減肥是否為了準備在2024年參選總統時，蓬佩奧一笑之置。他笑言，現時真正的願望是把時間留給家人，並希望可以享受當爺爺的天倫之樂。

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責任編輯：羅嘉欣