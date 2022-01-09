【新冠肺炎】袁國勇指大埔美新大廈現垂直傳播　建議6樓至24樓D單位居民須撤離

今日（9日）兩宗確診個案為早前確診居大埔美新大廈5D單位的印傭女僱主及13歲少主，少主就讀大埔沐恩中學，曾在1月4日上學並與同學食飯，同學須檢疫；另亦曾到過補習，相關人士也須檢疫。而女僱主1月3日晚曾與丈夫到過歌手張敬軒演唱會。（詳情即看【下一頁】）。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，一名居10D單位的66歲退休女士初步確診，患者1月6日封區檢測時結果為陰性，惟昨日再檢測發現陽性；她與印傭及僱主互不相識，沒有直接交集，疑因環境因素導致傳播，部分居民有機會被列高危群組。衛生防護中心總監徐樂堅表示，患者沒有病徵，已接種兩針科興疫苗，昨日在社區檢測中心檢測呈陽性，CT值約30，入院再檢測同樣陽性。患者日常生活主要去街市買菜，也會去大快活用膳，其餘時間較多留在家中。

環保署表示，大廈2018年剛完成渠管維修，所有渠管完好無缺，廁所狀態也非常好， 惟10D單位曾在其中一間房間加裝套廁，因而有新加渠管，相信有機會由此形成傳播。

港大微生物學系講座教授袁國勇到場視察後表示，美新大廈出現垂直傳播，相信最大可能是出現「煙囪效應」，D5單位帶病毒的暖空氣經過污水渠向上升，而10D單位曾改裝廁所，廁所有淋浴地方，惟淋浴設施沒有使用，導致U型渠乾涸；空氣向上升時便會感染屋内66歲女士，尤其若有開抽氣扇，更容易有強負壓，讓污水渠的病毒走入屋内。袁國勇表示，擔心21-24樓有擾流效應讓住戶受感染，安全起見建議撤離6至24樓D單位住戶。

袁國勇指，陳肇始局長有提醒大家不要去多人聚會，他認同這是必要。至於外傭檢測，他則認為未有看到幾十萬傭工檢測的必要性。他指現時社區一定有隱形傳播鏈，但至於是否需要收緊措施，仍然視乎現時的追蹤能力。但如果已經無法追蹤到，只能收緊措施。他再強調，現時最重要的是大家都打疫苗，醫院不癱瘓，才是最重要的。

【湊得輕鬆啲】3大性格培養成就十優女兒麥明詩 麥何小娟︰有自信心才能自學

一文看清「港版健康碼」登記注意事項：https://bit.ly/31pGndZ

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：黃小冰、袁澍