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【新冠肺炎】新增33宗確診個案　5宗輸入性相關的個案【不斷更新】

社會 16:31 2022/01/09

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本港新冠變種病毒Omicron威脅未解。

本港新冠變種病毒Omicron威脅未解，第5波疫情殺到，衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞今日（9日）出席疫情記者會，交代本港疫情最新情況。

【16:30】

衞生防護中心及醫管局交代最新確診個案，新增33宗確診個案，包括27宗輸入個案及6宗本地感染，其中5宗輸入相關個案，另外一宗可能是輸入相關個案，暫未能確定。

5宗輸入相關個案全部都在檢疫中心發現感染。

 

政府專家顧問、港大醫學院院長梁卓偉表示，加緊防疫措施有效減低傳播，但擔心源頭不明理貨員的個案，仍未找出感染源頭；要觀察未來2至3日疫情，才判斷到現有防疫措施，能否有效切斷社區傳播鏈。如若還有其他源頭不明的個案，就有需要考慮收緊防疫措施，詳情即看【下一頁】

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一文看清「港版健康碼」登記注意事項：https://bit.ly/31pGndZ

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

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記者：李榮忠

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