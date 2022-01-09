【洪為民群組】生日宴再添一人初步確診　43歲女子於荃灣有線電視大樓工作

▲ 衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生。（陳靜儀攝）

本港爆發第五波疫情，多個群組都有增加確診個案，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君及醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞下午交代最新疫情進展。

今日（9日）新增33宗確診個案，另增逾20宗初步陽性個案。其中一宗初步陽性個案為43歲女子，曾出席港區人大代表洪為民的生日宴會。她於荃灣有線電視大樓內1間私人公司工作，居君匯港豪匯2座，她曾出席港區人大代表洪為民在灣仔西班牙餐廳舉行的生日會，另有到過干諾道西一間食肆，派對前曾與確診37歲女士飲酒。

張竹君表示，曾向生日宴會搞手取得一份賓客名單，名單上有192人，目前有181人已尋回，當晚9時半後仍在場有92人，已送往隔離檢疫，不過這名43歲女子並不在名單上，料為出席人士的朋友。

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記者：李榮忠