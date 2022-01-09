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【初步確診】再多一宗不明源頭個案　20歲女子在銅鑼灣崇光百貨兼職售貨員

社會 16:51 2022/01/09

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再多一宗不明源頭個案。

本港爆發第五波疫情，多個群組都有增加確診個案，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君及醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞下午交代最新疫情進展。

張竹君指，今日有一宗不明源頭個案，為20歲女子在崇光百貨兼職售貨員，最後一日上班日期為12月28日，與現時確診群組未有明顯的連繫。居愛琴海灣八座，與家人同居，除在崇光百貨上班外，還有在愛定商場東亞大藥房上班，平日主要在這裏逗留的時間較長。

她在1月2日下午2時半有到大埔超級城行街，其後5時半至6時半到大埔壽司郎用餐，有到過愛定商場長城參茸行看中醫及取藥，其餘時候主要留在東亞大藥房。

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記者：李榮忠

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