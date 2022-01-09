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【離譜父母】2歲仔坐父大髀手握軚盤「揸車」　母拍片炫耀網民怒斥罔顧安全

親子 14:41 2022/01/09

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內地一名男子讓2歲兒子手握軚盤「揸車」，被罰款及扣分。

行車時應注意安全，內地江蘇淮安一名父親，為氹2歲兒子，竟讓他手握軚盤「揸車」。當時其妻坐在副駕駛座，非但沒有阻止，更拍下影片放到社交媒體炫耀。途人目擊後報警，男子被罰款及扣分。

據內媒報導，事發於1月6日，有市民舉報一名男子抱着小朋友駕車，家長疑似沒握軚盤。警方接報後聯絡周姓男子，他指當日駕車載妻兒外出，2歲兒子在車內不停吵鬧。為了安撫兒子，男子抱他坐大腿，讓他手握軚盤「扮揸車」。男子強調自己有握緊軚盤，控制車子方向。

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最新影片：

媽媽拍片炫耀惹眾怒

其妻坐在副駕駛座，見狀不但沒有阻止，還拍片炫耀兒子當司機。有途人目擊經過，以為家長讓小朋友「揸大膽車」，立即報警。周父最終被罰款50元人民幣、駕駛證扣2分。警方事後呼籲民眾注意行車安全，「不要視自己和他人的生命如此兒戲，應遵守交通規則，確保安全」。

事件傳出後引起網民討論，不少人認為男子罔顧安全，「小孩不懂事，大人難道也不懂事嗎？」、「安全第一，哄孩子也不能用這招」、「萬一出事了後悔也來不及」、「這對夫妻不適合生孩子」。有網民則認為懲罰太輕，「這都不算危險駕駛嗎？」、「闖紅燈都罰得比他重」。

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責任編輯︰王明芳

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